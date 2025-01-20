Güvenlik önlemi alınmadı: Çukura düşen 2 çocuk hayatını kaybetti!

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Caberburhan Mahallesi’nde bisikletle dolaşmaya çıkan kuzenler 12 yaşında Yusuf Eyüp Kaya ve 13 yaşında Kadir Kaya, İstaş Mermer şirketine ait bir maden ocağının yıllardır kapatılmayan ve suyla dolmuş dev çukuruna düştü. Çocuklar, 2 metre derinliğindeki su birikintisinde boğularak hayatlarını kaybetti.

Olay, dün Caberburhan Mahallesi Baltaşı mevkiinde meydana geldi. Çocukların su kenarında mola verdikleri sırada Yusuf Eyüp Kaya’nın suya düştüğü, kuzeni Kadir Kaya’nın ise onu kurtarmak isterken aynı çukura düştüğü öğrenildi. Aileler, şirketin güvenlik önlemi almadığını belirterek tepkilerini dile getirdi.

ŞİRKETTEN ŞİKAYETÇİYİZ

Aile yakını Seyithan Dursun, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Bisiklet sürüyorlarmış. Biri o çukura düşmüş. Diğeri de onu kurtarmaya çalışmış. İkisi de boğularak can verdi. Bugün cenazelerini kaldırdık. İki canımızı toprağa verdik. Bir şirketin sorumsuzluğu iki canımıza neden oldu. O çukur yıllardır açık. Hiçbir önlem yok. Levha yok, tel yok. Defalarca uyarılar yapıldı ama nafile. Hiçbir şey yapılmadı. Şirketten şikayetçiyiz.”

Öte yandan çocukların yakınları, mermer şirketinin bölgede hiçbir güvenlik önlemi almadığını, su birikintisinin boşaltılması ya da çevresinin korunması gerektiğini defalarca dile getirdiklerini ifade etti. Çukurun etrafında uyarı levhaları veya tel örgü gibi önlemlerin bulunmadığı belirtilirken, şirket hakkında şikâyette bulunacaklarını duyurdu.

Mahalle sakinlerinden bir yurttaş da daha önce defalarca ilgili şirketi uyardıklarını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Burası maden sahası. Çukur yıllardır açık ve içi su dolu. Çocukların burada oynadığını, tehlike yaratabileceğini söyledik. Ancak hiçbir önlem alınmadı. Bu olay tamamen bir ihmalin sonucudur.”