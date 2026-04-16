Güvenlik talebi yok sayıldı: AKP'li isim "Eski Türkiye manzarası" demiş

Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki iki okulda gerçekleştirilen silahlı saldırı, eğitim kurumlarındaki güvenlik zafiyetini bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye’de infial yaratan saldırıların ardından, Milli Eğitim Bakanlığı’nın okul güvenliğine yönelik eylemsizliği bir kez daha tepki çekti. Bakanlığın 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı da 14 ve 15 Eylül’de yaşanan facialara ayna tuttu.

MEB’in 2026 yılı bütçesi, 20 Kasım 2025 tarihinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na taşındı. Bakanlığın 1,9 trilyon TL’lik bütçesinin geçirildiği komisyon toplantısında muhalefet, “Eğitim koşullarının daha iyi hale getirilmesi” amacıyla bütçenin artırılmasına yönelik önergeler sundu.

“KAYNAK ÜRETİLEBİLİR”

Komisyon başkanlığına verilen önergeler arasında, “Okullara 65 bin güvenlik görevlisi atanması için ek kaynak yaratılması” önergesi de yer aldı. CHP Milletvekili ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay imzalı önergede, okulların temizlik, güvenlik ve sağlık görevlisi ihtiyacının 225 milyar TL’lik ek kaynak ile çözülebileceği kaydedildi. Akay, önergesinin gerekçesiyle ilgili komisyon toplantısında, “Sizin bu sene yandaş şirketlerden almamaya karar verdiğiniz vergi 768 milyar TL” diyerek kaynağın üretilebileceğinin altını çizdi.

MUHALEFETTEN TEPKİ

Toplantıda CHP milletvekilleri Fethi Açıkel ve Elvan Işık Gezmiş de söz isteyerek okullardaki destek personel yetersizliğini gündeme getirdi. Birçok okulda temizlik ve güvenlik görevlisi olmadığını kaydeden CHP’li Gezmiş, “Çocuklarımızı emanet ettiğimiz okullarda güvenlik okulun duvarından başlar” diye konuştu.

CHP’li Fethi Açıkel ise okulların etrafında güvenlik görevlisi açığının devam ettiğinin altını çizdiği konuşmasında, “Milli Eğitim Bakanının gözleri önünde okul yaşındaki gençliğin nasıl suça ve şiddete bulaştığını acıklı bir biçimde gösteriyor” görüşünü dile getirdi.

“ESKİ TÜRKİYE”

Muhalefetin tepkisinin ardından söz alan AKP Milletvekili Ejder Açıkkapı ise “Bu kadarı da olmaz” dedirten ifadeler kullandı. Sözlerine, “Okullarda güvenlik iddiası” diyerek başlayan Açıkkapı, “Bu, eski Türkiye manzarasıdır. Bugün 132 riskli okulda güvenlik görevlisi görevlendirilmiştir” yorumunu yaptı.

AKP VE MHP HAYIR OYU VERDİ

Konuşmaların ardından, okullara destek personel atanması için 224,6 milyar TL’lik ödeneğin MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü bütçesine konulması önergesinin oylamasına geçildi. Yapılan oylamadan, AKP ve MHP milletvekillerinin hayır oyu ile ret çıktı.