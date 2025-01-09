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‘Güvenlik zafiyeti açığa çıktı’

Çalışma Yaşamı
  • 09.01.2025 05:00
  • Giriş: 09.01.2025 05:00
  • Güncelleme: 09.01.2025 05:00
‘Güvenlik zafiyeti açığa çıktı’
Fotoğraf: DHA

Emek Servisi

Rize'de önceki gün PTT Başmüdürlüğü binasına düzenlenen silahlı saldırıda çalışanlardan Dağıtım Müdürü Selim Okumuş ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt hayatını kaybetmesine tepkiler sürüyor.

Haber-Sen 7 No'lu Şube Sekreteri Ahmet Aydoğan, Erzurum Şenkaya Müdürlüğü önünde yaptığı açıklamada, PTT işyerlerindeki güvenlik zafiyetine dikkat çekti. Aydoğan, “Yıllardır dile getirdiğimiz, güvenlik görevlisi bulundurma talebimizin önemi bu elim olayla bir kez daha ortaya çıkmıştır” dedi.

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