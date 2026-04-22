Güvenlik zafiyeti de bağışla çözülecek: Veliden dedektör parası istendi

Meral DANYILDIZ

Okullarda şiddet olaylarına karşı bulduğu tek çözüm güvenlik önlemleri olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolün faturası yine veliye kesildi. Protokolde yer alan, okul girişlerine turnike ve metal dedektör temini gibi maddeler üzerine harekete geçen bazı okullar maliyetlerin veliler tarafından karşılanmasını istedi. Bunun son örneği İstanbul Gaziosmanpaşa’daki bir okulda yaşandı.

‘GÖNLÜNÜZDEN NE KOPARSA’

Okul Aile Birliği üzerinden velilere gönderilen mesajda, okula turnike ve metal kütle dedektörü kurulacağı, bunun için de para toplanacağı duyuruldu.

Mesajda, öğrenci okula girdiğinde veliye kısa mesaj gideceği 'müjdelenirken', maliyetin yüksekliği gerekçe gösterilerek her veliden katkı istendi. Bir velinin ücret sorması üzerine verilen yanıt ise trajikomik oldu: "Gönlünüzden ne koparsa deniyor fakat 2 bin TL’den az bağışlar olmaz diyebilirim."

ASGARİ ÜCRETLİ VELİDEN ‘YÜKSEK GÜVELİK’ İSTENDİ

Eğitimin anayasal bir hak ve parasız olması gerektiğini hatırlatan veliler, istenen rakamlara isyan etti. Okul grubunda tepkilerini dile getiren veliler, "Bunun adı bağış değil, zorunluluk. İnsanlar asgari ücretle geçiniyor, iki çocuğu olan biri bu parayı nasıl versin?" diyerek MEB’in sorumluluktan kaçmasına tepki gösterdi. Aynı zamanda bazı velilerin de destekçi olduğu kaydedildi.

Mesajlaşmada velilerin paylaşımları şöyle:

• “Bunun adına bağış dediniz ama benim 2 bin TL verecek durumum yok. Adı üstünde bağış dediniz benim gönlümden belki 200 TL kopacak.”

• “Bu normal bir uygulama değil. İnsanlar asgari ücretle geçiniyor.”

• “Olanlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda, aile içi sorumluluk başka. Güvenliği bizim üstümüze yıkamazlar.”

• “Benim de iki çocuğum var ikisi için bu kadar yüksek veremem.” Bu tepkilere okul aile birliğinden birinin yanıtı ise "Yaklaşık maliyet 1 milyonu buluyor, o yüzden fikrimi beyan ettim" oldu.

PROTOKOLÜN DETAYLARINDA NE VAR?

Maraş ve Urfa'daki okul saldırılarının ardından çözüm protokolde bulundu. MEB ile İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre okullardaki güvenlik önlemleri artırılacak. Yapılacaklar şu şekilde:

• KGYS entegrasyonu: Bin okulun bağlı olduğu “Kent Güvenlik Yönetim Sistemi”ne (KGYS), Türkiye genelindeki tüm okullar dahil edilecek.

• Tam zamanlı izleme: 55 bin okulun tamamına kamera sistemi kurulacak ve kameralar emniyet birimleri tarafından izlenecek.

• Öğrencilere risk puanı: Okullarda "risk oluşturabilecek" öğrenciler için bir puanlama sistemi uygulanacak. Puanı yüksek okullarda kolluk görevlileri hazır bulunacak.

• Ekip aracı nöbeti: Giriş-çıkış saatlerinde riskli görülen okulların kapısında polis ekipleri bekletilecek.

• Teknik donanım: Okul girişlerine turnike ve metal dedektör gibi teknik ekipmanların kurulması planlanıyor; ancak bu donanımların bütçesinin nasıl karşılanacağı henüz belirsiz.

∗∗∗

OKULLAR ŞİDDET ÜRETMEYE BAŞLADI

Okullardaki şiddet olaylarına ilişkin BirGün TV’ye konuşan BirGün Yazarı Prof. Dr. Selçuk Candansayar, “Okul saldırılarında saldırganları psikiyatrik sorunları olan bireyler olarak göstermek çok riskli. Çünkü bu insanlar psikiyatrik sorunları olduğu için okul saldırısında bulunmuyorlar. Psikiyatrik hastalıklarda başkasına yönelik şiddet oranı son derece düşüktür. Bu saldırganların bir bölümü, saldırı öncesinde olağan insanlar, aramızdaki kişiler” dedi.

Son yıllarda ülkedeki okulların kendi içinden şiddeti üreten kurumlar haline geldiğini vurgulayan Candansayar, “Asıl soru ‘Saldırıyı kim yaptı?’ sorusu değil, asıl soru ‘Nasıl oldu da son 20 yıldır okullar kendileri kurum olarak şiddeti üreten binalar haline geldi?’ Bu sorunun peşine düşmemiz gerekiyor” diye konuştu.

BU SORUMLULUKTAN KAÇMAKTIR

Okulda çocuklar arasında rekabet yaşandığını belirten Candansayar, “Dayanışmayı, bilgiyi, erdemli olmayı, görgü kurallarını, grup çalışmasını öğrenmesi gereken çocuklar, okulun içerisinde rekabeti, didişmeyi, ‘altta kalanın canı çıksın’ ideolojisine eklemlenmeyi öğreniyorlar. Bu da kendiliğinden şiddeti üretiyor" ifadelerini kullandı.

∗∗∗

TOPLUMSAL KRİZİN YANSIMASI

Türkiye Psikiyatri Derneği, son dönemde okullarda ve kamusal alanlarda artan şiddet olayları ile intihar vakalarına ilişkin açıklama yaptı. Dernek tarafından yapılan açıklamada, son dönemde artan şiddet ve intihar olaylarının bireysel değil toplumsal koşullarla ilişkili olduğu vurgulanarak, bütüncül ve bilimsel önlemler alınması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, özellikle gençler üzerindeki etkilerin kaygı verici boyuta ulaştığına dikkat çekilerek, şiddetin normalleşmesi ve ruh sağlığı hizmetlerine erişimde yaşanan sorunların riskleri artırdığı ifade edildi.

∗∗∗

BAKANIN DERDİ EĞİTİMLE DEĞİL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis’te partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada okullardaki saldırıların münferit olmadığını vurguladı. Okullardaki eğitimin kalitesi, ataması yapılmayan öğretmenler, hijyen sorunları ve güvenlik açıkları gibi pek çok başlıkta daha önce çözüm önerileri sunduklarını söyleyen Özel, "Eğitimle derdi olmayan, hadsiz bir bakanla muhatabız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin döneminde okullarda 45 şiddet olayı yaşandığını vurgulayan Özel şöyle konuştu: "Yusuf Tekin daha 2 Mart’ta Fatmanur öğretmen cinayetinden sonra ‘okullarda güvenlik tedbirleri artacak’ demişti. Ancak hiçbir tedbir alınmadığı en acı şekilde deneyimlendi. CHP olarak biz bu sorunu sadece güvenlik sorunu olarak ele almadık. Çocuklarımızın içinde bulunduğu sosyal, ekonomik ve psikolojik sorunları bir bütün olarak görüyoruz."