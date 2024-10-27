Güvenlikte de liyakatsizlik egemen: Kamu güvenliği özele emanet

TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine düzenlenen saldırının ardından, “Güvenlik zafiyeti” tartışmaları yaşandı.

TUSAŞ gibi kritik önemi bulunan bir kurumun özel güvenlik şirketine teslim edilmesi tepki çekti. Şirketi koruyan özel güvenliğin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özel Kalem Müdürü’nün kayınbiraderi Mustafa Çiftçi’nin olduğu iddiası ise tartışmaları daha da alevlendirdi.

Tartışmaların ardından gözler, kamunun özel güvenlik hizmeti için harcadığı paraya çevrildi. AKP iktidarında egemen kılınan liyakatsizlik, kamu kurumlarının güvenliğinin sağlanmasında da kendisini gösterdi.

İKTİDARA YAKINLAR

2009 yılına kadar kamu görevlilerince korunan kamu binalarının güvenliği, 2009 yılı itibarıyla özel güvenlik şirketlerine bırakıldı. Kamu binalarının güvenliğini ve asayişini sağlamak amacıyla hizmet alınan şirketlerin iktidar partisine yakınlığını ortaya koyan belgeler, “İktidar çevrelerini zengin etmek için güvenlik riske atılıyor” yorumlarına yol açtı.

FAHİŞ HARCAMALAR

İktidarın, “Ucuz ve avantajlı” olduğu gerekçesiyle tercih ettiği özel güvenlik hizmet alımları bütçede de karadelik oluşturdu. Kamu binalarının güvenliği için özel şirketlere hemen her ay yüz milyonlarca lira para aktarıldı.

Merkezi yönetim bütçe giderleri, özel güvenlik hizmet alımı harcamalarının büyüklüğünü ortaya koydu. İktidarın, 2021 yılı itibarıyla bütçe giderleri içinde gizlediği özel güvenlik hizmet alımı harcamalarının 2009-2020 dönemindeki toplam tutarı 7 milyar 965 milyon 963 bin TL olarak kayıtlara geçti.

GİZ PERDESİ

AKP, harcamaların tepki çekmesinin ardından, “Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri” kalemini 2021 itibarıyla bütçe içinde gizledi. Bütçede, “Müşavir, Firma ve Kişilere Ödemeler” başlığı altında yer alan, “Özel Güvenlik Hizmet Alım Giderleri” kalemi, “Diğer Giderler” kalemi altına sıkıştırıldı. Kamunun, özel güvenlik şirketlerine ödediği parayı da içeren, “Diğer Giderler” kaleminden Ocak 2021-Haziran 2024 döneminde yıllara göre şöyle kaydedildi:

2021: 325 milyon 260 bin TL

2022: 820 milyon 831 bin TL

2023: 1 milyar 151 milyon 497 bin TL

2024 (Ocak-Eylül): 742 milyon 143 bin TL

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HER AY YÜZ MİLYONLARCA LİRA

Özel güvenlik hizmet alımı harcamaları, 2011-2020 döneminde şöyle sıralandı:

2011: 375 milyon 211 bin TL

2012: 534 milyon 578 bin TL

2013: 701 milyon 276 bin TL

2014: 845 milyon 863 bin TL

2015: 1 milyar 68 milyon 16 bin TL

2016: 1 milyar 516 milyon 726 bin TL

2017: 1 milyar 882 milyon 614 bin TL

2018: 577 milyon 261 bin TL

2019: 9 milyon 496 bin TL

2020: 10 milyon 306 bin TL

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7 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan saldırıda yaralanan 22 yurttaşın 15’inin taburcu edildiği, 7 yaralının tedavisinin sürdüğü bilgisini paylaştı. Öte yandan Halk TV’de konuşan Gazeteci İsmail Saymaz, "Hem emniyet hem de istihbarat teşkilatı ekim ayı başında TUSAŞ'ı, güvenlik önlemlerini artırması yönünde uyardı. Hem Savunma Sanayi Başkanlığı'na hem de TUSAŞ'a bu uyarı yapılmış. Buna karşılık kendileri bütçeyi gerekçe göstermişler, yapacağız demişler, belli ki yapmamışlar" dedi. Haber Merkezi