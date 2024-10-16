Güvenpark saldırısı davasında karar: Mehmet Veysi Dolaşan'a 5 bin 172 yıl hapis cezası
Ankara’da 36 kişinin hayatını kaybettiği Güvenpark saldırısına ilişkin görülen davada karar açıklandı. Davanın bir numaralı sanığı Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara Güvenpark’ta 13 Mart 2016 tarihinde Kızılay'daki Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin yeniden görülen davada bir numaralı sanık Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarında, 13 Mart 2016'da, 36 kişinin hayatını kaybettiği, 341 kişinin yaralandığı PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bazı sanıklar yönünden verdiği bozma kararı sonrası davanın görülmesine yeniden başlandı.
Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Velat Cin ile Mehmet Veysi Dolaşan SEGBİS ile katılırken, salonda taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Mahkeme başkanı, bu celsede karar vereceklerini söyleyerek sanıklara söz verdi.
Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan, “Her şey ortada. Hala yaşanan olayın planlı olarak yapıldığı söyleniyor. Birisini yakalamışız, kim o Veysi, o zaman her suçu, her eylemi ona yükleyelim deniyor. Bu adalet değildir” dedi.
Tutuklu sanık Velat Cin de önceki ifadelerini tekrarladığını belirterek, tahliyesini talep etti. Sanık ve avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.
Sanık Mehmet Veysi Dolaşan, 32 kişiyi bombalayarak öldürmeye yardım suçundan 960 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dolaşan'a olayda hayatını kaybeden 4 çocuk yönünden ise 4 kez 30'ar yıl hapis cezası olmak üzere 120 yıl hapis cezası verildi. Davada 32 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 384 yıl hapis cezasına çarptırılan Dolaşan, 309 kişiyi 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 3 bin 708 yıl hapis cezası aldı.
Sanıklar Halil İbrahim Demirci ve Uğur Ayçil'in dosyasının ayrılmasına hükmeden mahkeme, Velat Cin hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezası verirken, sanık Neval Basut'u ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Rıdvan Tekin hakkında ‘ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan beraatine karar verildi.
CHP'DEN DURUŞMA ÖNCESİ AÇIKLAMA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül ve CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ile birlikte davanın karar duruşması öncesi Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı.
Mart 2016'da düzenlenen saldırıda birçok kişinin hayatını kaybettiğini belirten Gökçen, terör saldırısında hayatını kaybedenlerin aileleri ve avukatlarıyla görüşerek hukuki süreci konuştuklarını bildirdi. Yargılamayı takip ettiklerini anlatan Gökçen, şunları kaydetti:
"Bizim için Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her bir yurttaşımızın canı kıymetlidir ve hiçbir yurttaşımızın kendisini terör saldırılarına karşı yalnız hissetmemesi hepimizin önceliği olmalıdır. Ancak bu süreçte ailelerin de defalarca dile getirdiği bazı iddialar, soru işaretleri ve bu konuda yetkililerin ihmali olduğuna dair güçlü delillerin bir kısmı değerlendirilmiş değil. Hiçbir kamu görevlisi bakımından soruşturma izni verilmiş değil, hiçbir kamu görevlisi yargılanmış değil."