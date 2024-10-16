Güvenpark saldırısı davasında karar: Mehmet Veysi Dolaşan'a 5 bin 172 yıl hapis cezası

Ankara Güvenpark’ta 13 Mart 2016 tarihinde Kızılay'daki Güvenpark'ta 36 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin yeniden görülen davada bir numaralı sanık Mehmet Veysi Dolaşan 5 bin 172 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Ankara Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarında, 13 Mart 2016'da, 36 kişinin hayatını kaybettiği, 341 kişinin yaralandığı PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin bazı sanıklar yönünden verdiği bozma kararı sonrası davanın görülmesine yeniden başlandı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Velat Cin ile Mehmet Veysi Dolaşan SEGBİS ile katılırken, salonda taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Mahkeme başkanı, bu celsede karar vereceklerini söyleyerek sanıklara söz verdi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Mehmet Veysi Dolaşan, “Her şey ortada. Hala yaşanan olayın planlı olarak yapıldığı söyleniyor. Birisini yakalamışız, kim o Veysi, o zaman her suçu, her eylemi ona yükleyelim deniyor. Bu adalet değildir” dedi.

Tutuklu sanık Velat Cin de önceki ifadelerini tekrarladığını belirterek, tahliyesini talep etti. Sanık ve avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Sanık Mehmet Veysi Dolaşan, 32 kişiyi bombalayarak öldürmeye yardım suçundan 960 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Dolaşan'a olayda hayatını kaybeden 4 çocuk yönünden ise 4 kez 30'ar yıl hapis cezası olmak üzere 120 yıl hapis cezası verildi. Davada 32 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 384 yıl hapis cezasına çarptırılan Dolaşan, 309 kişiyi 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 3 bin 708 yıl hapis cezası aldı.

Sanıklar Halil İbrahim Demirci ve Uğur Ayçil'in dosyasının ayrılmasına hükmeden mahkeme, Velat Cin hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 12 yıl hapis cezası verirken, sanık Neval Basut'u ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Rıdvan Tekin hakkında ‘ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması' suçundan beraatine karar verildi.