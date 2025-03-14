Güvenpark’taki saldırıda yaşamını yitirenler anıldı

Ankara Güvenpark’ta Kürdistan Özgürlük Şahinleri’nin (TAK) 13 Mart 2016 tarihinde düzenlediği bombalı saldırıda hayatını kaybeden 36 kişi, patlamanın meydana geldiği noktada anıldı.

Dava sürecini takip eden avukat Tülay Bekar, aileler adına yaptığı açıklamada, "Dokuz senedir artık Güvenpark ailesi olduk. Eninde, sonunda hepsine ceza aldıracağız. Asla yakalarını bırakmayacağız. Burada birçok canı kaybettik" dedi.

Patlamada hayatını kaybeden Elvin Buğra Arslan’ın dayısı Faruk Dinç ise anmada "Bizim çocuklarımızın, annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin hayatını çalan, onların hayatını alıp gidenlere 'hayat hakkı' tanınmaya çalışılıyor şimdi. Peki bizim çocuklarımızın, annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin hayat hakkı ne olacak? Biz dokuz senedir buradayız. Aile olarak buradayız. Biz aynı acıyı yaşadık. Kaybettiklerimiz giderken, bizden bir parça götürdüler. Bizi en çok yaralayan şey, çocuklarımızın katillerine 'hayat hakkı' tanınmasıdır. İddianamede yazıyor, çocuklarımızın katili olarak geçiyorlar. Bunlara hak mı tanınacak şimdi" diye konuştu.

Patlamada kızı Elif Gizem Akkaya’yı kaybeden anne Gülten Akkaya, anma sonrası ANKA Haber Ajansı’na konuştu. Akkaya, ‘‘Kızım burada kurstan çıkmış, otobüs bekliyordu. 36 can, bir de bebek aramızdan ayrıldı. Biz yaklaşık 9 yıldır bu acıya dayanmaya çalışıyoruz. Bu, Türk halkının asla yaşamasını istemediğim korkunç bir acı’’ dedi.

Ailelere destek için anmaya katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ise "Burada otobüs bekleyen, dershaneden çıkmış gencecik insanlar hayatını kaybetti. Siviller hayatını kaybetti. Ailelerle beraber hem ceza hem de idari yargı sürecini takip ettik. Geçtiğimiz yıl, hukuki sürece dair hepimizi sarsan bir gelişme oldu. Bu gelişmeden henüz geri adım atılmadığı için paylaşmak istiyorum. Danıştay’ın kararında ki tarihinde ilk defa böyle bir karar verdi. Terör mağduru ailelere ödenmiş olan tazminatların faiziyle yıllar sonra geri alınmasına dair bir karar verildi. Danıştay’ın bu kararı eğer idare mahkemeleri tarafından uygulanacaksa o zaman bütün aileler zor durumda kalacaklar. Aileler, ‘çocuklarımız bize geri gelecekse, biz borç ödemeye razıyız’ diyorlar" diye konuştu.