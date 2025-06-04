Güvensiz binalar travmayı artırıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün gece 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 1 kişi yaşamını yitirdi, 69 yurttaş ise yaralandı. Gün boyu sarsıntılar belirli aralıklarla devam etti. Art arda yaşanan depremler nedeniyle yurttaşlar tedirgin oldu.

Marmaris merkezli birçok ilde hissedilen depreme ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklaması da yurttaşları korkuttu. Yerlikaya, 14 yaşındaki Afranur Gönlü’nün ‘panik atağı’ geçirerek hayatını kaybettiğini, yüksekten atlayan 69 kişinin de yaralandığını duyurdu. Psikiyatristler, Gönlü’nün daha otopsisinin dahi gerçekleştirilmediğini ve kesin ölüm nedeninin belli olmadığını söyleyerek “Panik atağı geçiren bireylerde yoğun korku, çarpıntı, nefes darlığı ve ölecekmiş hissi ortaya çıkabilir. Ancak panik atağı doğrudan ölüme yol açabilecek bir durum değildir. Yetkililerin bu açıklamaları panik bozukluğu olan yurttaşları zorlamaktadır” diye konuştu.

Öte yandan mühendisler, kentlerin afete hazırlanması yönünde çağrı yapsa da AKP iktidarı 3 maymunu oynuyor. Binaların depreme hazır olmamasının, artçılarda bile yurttaşların kaygılarını artırdığını belirten psikiyatristler "Bu durum Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB), anksiyete bozukluğu ya da depresif bozukluk gibi farklı ruhsal rahatsızlıklara sebep olabiliyor" diyor.

DOĞRU BİLGİLENDİRME KORUYUCU OLACAK

Türkiye Psikiyatri Derneği Afetlere Hazırlık ve Müdahale Birimi üyesi Gökhan Eşim, BirGün’e yaptığı açıklamada depreme psikolojik olarak hazırlıksız olduğumuzu belirtti. Eşim, 69 kişinin yüksekten atlamasıyla ilgili şöyle konuştu:

“Bu sayı gerçekten çok yüksek. Türkiye bir deprem ülkesi olduğu için insanların da afetlere yönelik kaygıları çok arttı. Bu kaygıları yok etmek için yetkililere düşen görev ise güvenli bir alanın yaratılması. İnsanlar güvenli alanda yaşamadıklarına inanırsa bu tip tepkilerde artış yaşanabiliyor. Binaların güvenliğinin ve kontrollerinin sağlanması çok önemli. Bu tip durumlar travma tepkilerine yol açabiliyor. Özellikle yurttaş ölüm tehdidi hissettiği durumlarda böyle bir reaksiyon verebiliyor. Afetlerde yaşanan ruhsal travma, ilk dönemde genellikle akut stres tepkisi olarak görülmektedir. Bu durumu anormal bir olaya karşı normal tepkiler olarak tanımlamaktayız. Depremden etkilenen yurttaşların bu dönemde aşırı korku, çaresizlik vb. duyguları yaşaması olağandır. Deprem sonrası oluşabilecek ruhsal travma ile ilgili doğru bilgilendirilmenin yapılması, bu tepkilerin olağan olduğunun belirtilmesi önemlidir. Bu bilgilendirme ruhsal açıdan da gelişebilecek TSSB, anksiyete bozukluğu vb. ruhsal rahatsızlıklara karşı koruyucu olacaktır. Doğru bilgilendirmeyi içeren psikoegitim, psikolojik ilk yardım ve gerekli noktalarda psikososyal destek müdahaleleri uzun dönemde gelişebilecek sorunlara karşı koruyucu müdahalelerdir. Bu süreçte Türkiye Psikiyatri Derneği her depremde olduğu gibi bu depremde bilgilendirme başta olmak üzere gerekli müdahaleleri yapmaktadır.”

YENİ MODÜL HAZIRLAYACAKLAR

Yetkililerin kapsamlı bir araştırma yapmadan çocuğun ölüm nedenine ilişkin ‘panik atak’ diyerek bilgi paylaşmasına da tepki gösteren Eşim “Panik atağında yoğun ölüm korkusu yaşanıyor. Afetlerde de bu durum açığa çıkabiliyor ancak panik atağı doğrudan ölüme yol açan bir durum değil. Yetkililerden gelen bir bilgi yanlışlığı var. Bu yanlışlık panik atağı yaşayan hastalarda kaygının artmasına sebep olabilir. Panik atağı, anksiyete bozukluğu, panik bozukluğu gibi birçok hastalıkta görülebilen bir durum. Bu açıklama hastalarımız için yanlış bir bilgilendirme oldu” dedi. Eşim basında yer alan haberlerle ilgili de “Basında ruh sağlığı ile ilgili bilgilerin, ruhsal hastalık ve ilgili durumların nasıl verileceği, nasıl bir iletişim dili kullanılmasına ilişkin bir eğitim planımız var. Hatta yeni hizmete sokmakta olduğumuz dijital eğitim platformunda gazeteciler için bir modül hazırlayacağız” diye konuştu.

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MARMARİS FAY ZONU’NA KOMŞU DİĞER FAYLAR TETİKLENEBİLİR!

Depremin ardından herhangi bir yıkım yaşanmasa da uzmanlar afetten ders alınması gerektiğini söyledi. AFAD tarafından öğle saatlerinde yapılan açıklamada Marmaris’in İçmeler mahallesinde 2 adet hasar tespit talebi alındığı kaydedildi. Mühendisler “Deprem nasıl oldu, artçı mıydı diye tartışmak yerine, ‘Muğla’yı deprem dirençli yapalım’ demek daha doğru” diyerek yetkilileri göreve çağırdı.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalardan bazıları şöyle:

• Prof. Dr. Naci Görür:

Oblik ters fay niteliğinde. Muhtemelen Plini-Strabo Fay Zonunda ve Helen-Kıbrıs Dalma-Batma Zonuna bağlı. "Deprem nasıl oldu, nerede oldu, artçı mıydı?" diye tartışmak yerine, "Gelin, Muğla’yı deprem dirençli yapalım" demek daha doğrudur.

Yer Bilimci

• Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan:

Deprem Marmaris-Bozburun yakınında, Rodos çevresinde, Güney Ege Dalma-Batma Kuşağı'nda.

Yüksek Jeofizik Mühendisi

• Prof. Dr. Hasan Sözbilir:

Marmaris Fay Zonu'na komşu karadaki fayları tetikleyebilir. Afrika levhası ile Anadolu levhasının batı sınırı üzerinde bulunan bu denizaltı fayının geçmişte 7 büyüklüğünü aşan depremlere neden olduğu tahmin edilmektedir.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü

• Doç. Dr. Ceyhun Özçelik:

Şu an için önemli bir tsunamik etki öngörmüyoruz. Vatandaşlarımız olası şiddetli depremler sonrası tedbirli olmalıdır. Çok şiddetli depremler sonrası kıyı şeridinden en az 1 saat uzak durulmalı.