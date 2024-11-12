Güvercin Adası korundu

Balıkesir Ayvalık’ta ekolojik hassasiyet taşıyan Çamlık Mevkii ve Güvercin (Manastır) Adası’nın koruma statüsünün düşürülmesine mahkeme, ‘dur’ dedi. Ayvalık Tabiat Platformu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın bölgenin statüsünü düşürerek ‘doğal sit- nitelikli doğal koruma alanı’ olarak tescil etmesine karşı dava açtı. Balıkesir 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, statü değişikliğinin hukuka uygun olmadığını vurgulayarak kararı iptal etti.

Kararda, “Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı'nda mutlak koruma alanı olarak belirlenmiştir. Ekosistemin insan müdahalesi olmadıkça kendi döngüsünü sürdürebilmesi, ada olması nedeniyle çevresinde belirlenmiş koruma amaçlarına ulaşmasına yardımcı olacak arazi kullanımlarının bulunması, uzun süredir koruma altında olması ve gerektiğinde basit müdahalelerle yönetilebilirlik sağlamasıdır. Çeşitli kuş türlerinin barınma ve beslenme gibi hayati ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygun yaşam şartlarını sunması ve alanın ‘kesin korunacak hassas alan’ statüsünü de içermesi gerekiyor” denildi.

DAHA SIKI KORUNMASI GEREKLİ

Açıklamada şunlar belirtildi: “Bu nedenle, dava konusu alanın mevcut durumu ve koruma gereksinimleri dikkate alındığında, yalnızca nitelikli doğal koruma alanı statüsünün yeterli olmadığı ve daha sıkı koruma tedbirlerinin gerekli olduğu sonucuna varıldığından Balıkesir ili, Ayvalık ilçesi sınırları içinde kalan Manastır Adası Mevkii doğal sit alanı statüsünün ‘doğal sit-nitelikli koruma alanı’ olarak tescil edilmesine ilişkin dava konusu hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

"MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ"

Ayvalık Tabiat Platformu yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: “Dava konusu alanın, Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın kıymetli bir bileşeni olduğu, burada ortaya çıkacak ekolojik zararları tabiat parkının diğer alanlarına yansıyarak ve tür kaybı başta olmak üzere geri dönülemez zararlara yol açabileceği, bilirkişi raporunda da belirtildiği gibi, dava konusu alanın mevcut özellikleriyle, araştırma ve eğitim faaliyetleri dışında insan kullanımına kapalı olacak şekilde kesin korunacak hassas alan olarak tespit ve tescilinin kamunun yüksek yararına olacağı gerekçesiyle mahkeme yürütmenin kararını iptal etti. Dava dosyasını gönüllü olarak üstlenen BURÇEP'ten arkadaşımız Avukat Filiz Sonsuz'a ve desteğini esirgemeyen yaşam savunucusu dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz.”