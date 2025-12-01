Güvercin Masa halk ile belediye arasında köprü

Kuşadası Belediyesi’nin Güvercin Masa Gezici ekibi, aksaklıkları görebilmek ve daha iyi hizmet sunulabilmesini sağlamamak amacıyla Kuşadası Belediyesi’nin öz iştiraklerinden olan ARYA A.Ş Tesislerinde müşteri memnuniyeti anketi yaptı. Ankette, Kuşadalılara tesislerin hijyeni, çalışanların tutumu, sunulan yiyecek ve içeceklerin kalitesi gibi konularda sorular soruldu. ARYA Tesisleriyle ilgili olumlu görüş belirten vatandaşlar en çok da Adalı Kart hizmetini yerinde bulduklarını söylediler. Görüşmelerde Güvercin Masa Gezici ekip personeli tarafından, ARYA tesislerinden hizmet alan kent halkından gelen şikâyet ve taleplerle ilgili konular da anında ilgili birimlere iletildi.

Her konuda istek ve şikâyetleriniz için 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattını arayıp Kuşadası Belediyesi’ne ulaşım sağlayabilirsiniz. Vatandaşların taleplerini ilgili birimlere ve dış kurumlara ileterek gelen cevaplar ile ilgili olarak olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapan Güvercin Masa Koordinasyon Merkezi kent halkı için çalışıyor.

Yaptığı yüzde 30 indirim oranıyla öncül olan Kuşadası Belediyesi Adalı Karta da Kuşadası’nda ikamet eden her kent sakini sahip olabiliyor. Adalı Kart’a ‘https://adalikart.com/tr/vatandas-kayit’ linkinden veya Ada Mobil uygulaması üzerinden başvuru yapılabiliyor.