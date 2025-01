Güvercinin en akına dokunmadılar mı?

Bilge Su YILDIRIM

İstanbul Şişli’de, 19 Ocak 2007 günü Agos gazetesinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde uğradığı silahlı saldırıda tetikçi Ogün Samast tarafından katledilen Hrant Dink için dün saat 15.00’te anma düzenlendi.

Sebat Apartmanı’nın duvarına, Hrant Dink’in fotoğrafının üzerinde “Hafıza, hakikat, hayat, hasret 18 yıldır” yazılı büyük bir pankart asıldı. Törende, üzerinde “Hakikat”, “Hayat”, “Hasret” ve “Hafıza” yazılı Kürtçe, Ermenice ve Türkçe yazılı pankartlar taşındı. Anma sırasında “Sarı Gelin” türküsü, Türkçe ve Ermenice olarak çalındı ve Hrant Dink’in bıraktığı barış ve adalet mirası bir kez daha hatırlandı. Anmada; Gezi tutsakları, Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ unutulmadı. “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Katilleri koruyan cinayete ortaktır”, “Hrant için adalet için”, “Hepimiz Hrant’ız hepimiz Ermeniyiz” sloganları atıldı.

BARIŞTAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Gezi davası tutsağı Çiğdem Mater, cezaevinden gönderdiği mektubuyla Hrant Dink anmasında bir kez daha “Buradayız” dedi. Mater, mektubunda “Kimimiz hapishaneden, kimimiz sokaklardan yanıt arıyoruz. Ama inatla buradayız. Bugün, Sebat Apartmanı önünde Hrant’ın vurulduğu yerde toplananlar arasında, henüz doğmamış bir kuşak var. Kuşaklar değişiyor, ama buradayız. Çünkü geçmişle yüzleşmeden geleceği inşa edemeyeceğimizi bilenlerin inadı ve umuduyla direniyoruz. Barış demekten vazgeçmeyenlerin sebatıyla buradayız” ifadelerini kullandı.

ADALETİ UMUT EDİYORUM

Oyuncu Eraslan Sağlam’ın okuduğu, Gezi davası tutsağı iş insanı Osman Kavala’nın mektubunda şu ifadeler yer aldı: “Her türlü zorbalığa rağmen, adaletin egemen olacağı günleri görmeyi umut ediyorum. Unutturmamak için bir araya geldiğimiz bu kardeşlik ve dayanışma, zorbalıklara, katliamlara ve adaletsizliğe karşı direnişimizin en büyük göstergesidir. Hrant’ın vurulduğu yerde, onun yanında hissetmek, adaletin ve hakikatin er ya da geç egemen olacağına olan inancımızı pekiştiriyor. Bu umudu ve direnci yaşatmaya devam ediyoruz.”

İRMİKLERİ KAVURACAĞIZ

Anmada her sene olduğu gibi Hrant Dink’in yaptığı "Su çatlağını buldu" konuşmasının ses kaydı dinletildi, anmaya gelen yüzlerce insan “Hepimiz Hrant’ız, hepimiz Ermeniyiz” sloganı attı. Hrant’ın Arkadaşları” adına konuşan yazar Takuhi Tovmasyan, Dink’in hayalini kurduğu Türkiye-Ermenistan sınırının açılması fikrini şu ifadelerle anlattı: "Günün birinde o sınır kapısı açılırsa, yayamdan kalma bakır tenceremi alıp, orada irmik helvası kavuracağım. Bu topraklarda bir fikir uğruna can veren herkes için. Ne yaşımdan ne de sağlığımdan bir kuşkum var. Ama o günleri ben göremem diye düşünüyorum. Sizler görebilirsiniz diye inanıp vasiyet ediyorum, benim yerime lütfen siz gerçekleştirin benim irmik helvası hayalimi. Alın tencerelerinizi, gidin Kars sınır kapısına, dağıtın iki yakanın halklarına. Yetmedi, bu ülkeye barış geldiğinde gidin her sınır kapısına, Habur’a, Sarp’a, İpsala’ya, Kapıkule’ye, Karkamış’a, Ceylanpınar’a, her dilden bildiğiniz dualar eşliğinde kavurun irmikleri. Dağıtın sınırların iki tarafındaki halklara."

"Güpegündüz, İstanbul’un orta yerinde, hepimizin gözleri önünde, Ermeni bir gazeteciyi katlettiler" diyen Tovmasyan, "Suçu neydi? Suçu aşikardı: İnsan sevgisi, demokrasi ve insan hakları tutkusu, ifade özgürlüğüne inancı, o da yetmedi iki halk arasında barışı savunması ve Türkiye-Ermenistan sınırının açılmasını istemesi… Canım kardeşim, seninle oturup, buna benzer hayaller kurduğumuzda nasıl parlardı gözlerin. Kardeşime demediler mi bu ülkede güvercinlere dokunmazlar diye. Ne oldu? Güvercinin en akına dokunmadılar mı?” ifadelerini kullandı.