Güzelbahçe’de asgari ücret tepkisi: "Sadaka değil, hakkımızı istiyoruz"

İzmir’de Güzelbahçe Emek ve Demokrasi Platformu (GEDEP), 2025 yılı için belirlenen asgari ücreti protesto etmek amacıyla Güzelbahçe Gece Pazarı’nda basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya çeşitli siyasi partilerin temsilcileri de destek verdi. Platform adına yapılan açıklamada, asgari ücretin insanca yaşam standartlarını karşılamadığı ve toplumun yoksulluğa mahkûm edildiği vurgulandı.

Açıklamada, "Tek bir kişinin bile yaşam maliyeti aylık 26 bin lirayı aşmışken, bu asgari ücretle geçinmek mümkün değil. Büyükşehirlerde bir ailenin kirada oturması, temel ihtiyaçlarını karşılaması ve çocuklarının eğitim harcamalarını üstlenmesi imkânsız hale geldi" denildi.

"SEFALET KOŞULLARINA MAHKÛM ETMEKTİR"

Platform, asgari ücret zammını yeterli görmeyerek şu ifadeleri kullandı: "İktidarın 2025 yılı enflasyon hedefi yüzde 45 iken, asgari ücrete yalnızca yüzde 30 zam yapıldı. Bu artış, milyonlarca işçi ve emekliyi sefalet koşullarına mahkûm etmektir. Maaşlarımızla aldıklarımız bir sonraki ay aynı fiyata alınamıyor. Biz insanca yaşamak istiyoruz."

Açıklamada, iktidarın ekonomik politikalarının emekçi sınıfına zarar verdiği belirtilerek şunlar dile getirildi: "Biz, emekçiler ve emekliler, sadaka ekonomisini değil, hak ettiğimiz insanca yaşamı istiyoruz. Saraya değil, emekçiye bütçe yapılmalıdır. Maaş artışları açlık değil, yoksulluk sınırı esas alınarak belirlenmeli ve yılda dört kez güncellenmelidir."