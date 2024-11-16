Güzelbahçe’de kayyum protestosu

Güzelbahçe Emek ve Demokrasi Platformu (GEDEP), Kahramandere Cumartesi Pazarı’nda Esenyurt, Mardin Büyükşehir, Batman ve Halfeti belediyelerine kayyum atamasını protesto etti. Yapılan açıklamada, “Belediyeler Kanununda seçilmiş belediye başkanı görevden alındığında yerine belediye meclisinin belirleyeceği başka birinin seçilmesi gerekir. Fakat terör gerekçesiyle çoğunluğu Güneydoğu Anadolu'da pek çok yerde halk iradesiyle seçilmiş belediye başkanlarının yerine kayyum atamaları yapıldı. Ne yazık ki o dönemde yeterli birleşik tepki gösterilmeyince ülkemizde 2000'li yıllarda kayyum neredeyse olağan hale geldi. Geçen dönem Urla'da CHP'li belediye başkanı yerine kayyum atanması, bu uygulamanın tüm partilere karşı kullanılabileceğini hepimizin gözüne soktu” denildi.

Açıklamada, “31 Mart yerel seçimleri sonrasında Van ve Hakkari'de seçilen belediye başkanları görevden alındığında tüm muhalifler güçlü bir karşı duruş göstermişti. Demokrasi mücadelesinde önemli bir kazanım elde edilmişti. Seçim sandığını sürekli olarak neredeyse kutsal bir şey gibi öne süren merkezi iktidar, seçimleri kaybetmeye başlayınca bundan hemen vazgeçiyor. CHP'li Esenyurt Belediye Başkanının ardından DEM Partili Batman, Mardin ve Halfeti belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyumlar atanması seçme- seçilme hakkımıza ve demokratik topluma aykırı ölçüsüz bir müdahaledir” ifadeleri kullanıldı.

Halk iradesiyle seçilmiş kişilere baskı ve kayyum uygulanmasına itirazların olduğu belirtilen açıklamada şunlar dile getirildi: “Kayyum düzeni yolsuzluk, yoksulluk ve adaletsizlik düzenidir. Ekmeğimizden, aşımızdan çalarak, eğitim ve sağlık bütçesinden kaçırarak, ödeme garantili otoyollar, köprüler, havalimanları, şehir hastaneleri işleten holdinglere peşkeş çeken iktidarı istemiyoruz. Ormanlarımızı, kıyılarımızı, meralarımızı, yaylalarımızı madenlerin, otel zincirlerinin, enerji santrallarının talanına açan bu otoriter yönetimin tek çaresinin kaybettiği yerel yönetimleri kayyum atayarak yönetmek olduğunun farkındayız. Demokrasimizin gelişip güçlenmesi için farklılıklarımızı aşacak bilinçle demokrasi cephesinde bir arada olacağız. Tek adam düzeninin sonucu olan bu haksızlıklara karşı mücadelemiz kişi ve parti ayrımı yapmaksızın büyüyerek sürecek. Ülkemizin her yerinde halk iradesinin yok sayılmasına karşı mücadeleyi amasız, fakatsız büyüteceğiz."