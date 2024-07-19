Güzelbahçe’de sahiller halkın kullanımına açıldı

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, 100 gün boyunca hayata geçirdiği projeleri anlattı. Günay, ilk proje olarak Güzelbahçe sahilini halkın kullanımına açtıklarını söyledi.

Gerçekleşen yerel seçimlerin üzerinden 3 ayı aşkın bir süre geçerken, seçimlerde göreve gelen belediye başkanları bu süreçte hayata geçirdikleri projeleri açıklamaya başladı. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, ‘100 Günlük Hizmet Lansmanında’ 100 gün boyunca hayata geçirdiği projeleri anlattı. Güzelbahçe Amfi Tiyatrosu’nda halka açık gerçekleştirilen lansmana, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan katıldı.

Yurttaşların sahil için büyük bir beklentisi olduğunu söyleyen Günay, “Sahiller halkındır halkın kalacak dedik. İnsanlar sahili iyi kullanamıyordu. Bir nevi işgal altındaydı. Buna bir düzen getirmemiz gerecekti onu da bu süreçte başardık. Hem yurttaşımız rahat nefes alabilecek bir sahilde yürüyüşünü yapıp oturabiliyor hem de esnafımız kendisine ayrılan alanda rahat bir şekilde müşterisine hizmet sağlayabiliyor” dedi.

Günay, “Güzbel Şirketinin 3 adet kafesi var. Bunları yeniledik ve hizmete açtık. Bu kafelerde toplamda yüzde 20 indirim yaptık. Güzbel Kafelerdeki indirim ve yenilenen yüzü halkımızı çok mutlu etti. Sahil şeridinde 10 TL’ye çay bulamazsınız. Ailenizle gelip rahatlıkla yemek yiyip denizin keyfini çıkartabilirsiniz. Biz de hem kaliteli hem indirimli bir şekilde vatandaşlarımızın bu imkânlardan faydalanmasını sağladık. Ayrıca ilçemizde bulunan kadın kooperatiflerimize Güzbel Kafemizin için haftanın altı günü satış yapacakları bir alan verdik. Evlerinde yaptıkları tatlıları, börekleri sarmaları burada satışını yaparak aile bütçelerine katkı sağlamış olacaklar” diye konuştu.

Yol ve peyzaj düzenlemelerine ilişkin de bilgi veren Günay, şunları söyledi: “Oya Güzelbahçe'ye yakıştı. Güzelbahçe'ye ayrı bir hava vizyon kattı. Biz de bunu önce orta yokuşların hepsi kara yollarına ait olduğu için ama vatandaşın yüzde 80’i Güzelbahçe'nin veya Urla'nın olduğunu düşünüp yani ‘Buralar yapılmıyor. Belediye çalışmıyor’ gibi düşünüyordu. Ben de Karayolları Bölge Müdürlüğü'ne gittim. Zor oldu ama çözdük. Bir yükseldi sesimiz, bir kavga oldu. Sonra yumuşadı. Sonunda ‘Evet sayın başkanım orta refüjler size veriyoruz’ dediler. Biz de onlarla yaptığımız protokol sonrası Güzelbahçe'den Seferihisar'a yani bizim Çamlı çıkışına kadar olan kısıma 46 adet küçük oya, altı tane orta refüjlere büyük oya diktik. Yedi kilometrelik yolun tamamen palmiye, oya ağacı ve zakkum ağacı diktik. 750 palmiye aracımızı şu ana kadar diktik ama 270 tane Çamlı'nın sonuna kadar dikeceğimiz palmiye ve oya var. Güzelbahçe oya ağaçlarına sahip çıkacak. Bu bizim simgemiz. Size emanet ediyorum. Artık oya ağaçları bizimdir.”

Yapılan proje lansmanında Günay ayrıca, ilçede kentin önemli noktalarından biri olan Seferihisar caddesine cepheli duvara dikey peyzaj çalışması yapıldığını söyledi. İlçede gasilhane açılışı da yaptıklarını kaydeden Günay, acil müdahale ve sorunların tespiti için muhtarlar, STK’lar için masa kurduklarını belirtti. Günay ayrıca Gençlik Kulübü kurarak gençlerin geleceğe dair fikirlerini rahatlıkla konuşabilecekleri, proje üretebilecekleri bir merkez kurduklarını ifade ederken, köylü kadınların istediği salça ve üzüm sıkma makinelerini alıp teslim ettiklerini belirtti.