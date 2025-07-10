Güzelbahçeliler tepkili: Plaj halkındır, sörf okuluna kiralanamaz!

İzmir’in Güzelbahçe ilçesinde, halkın serbestçe kullandığı küçük bir plajın Gençlik ve Spor Bakanlığı eliyle özel bir sörf okuluna kiralanması bölge halkının tepkisine neden oldu. Kimyasal atıkların döküldüğü, limana bitişik bu alanda sörf okulunun faaliyet göstermesine karşı çıkan Güzelbahçeliler, hem halk sağlığına hem de kıyı hakkına dikkat çekti.

Güzelbahçe Kültür Çevre ve Güzelleştirme Derneği (GÜLDER) ve KIYIDAYIZ Hareketi’nin çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamaya belediye çalışanları ve CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı da destek verdi.

İzmir’den Çeşme’ye kadar kıyı şeridi boyunca çeşitli sörf okullarının mevcut olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Biz ülkemizin muasır medeniyetler seviyesindeki spor kültürel çalışmalarının her zaman destekleyicisi ve taraftarı olduk. Fakat Kıyı kanunu ve Anayasa çerçevesinde, bir çevre derneği olarak bu okulun bu konumda olmasının sakıncalarını paylaşmak ve doğru olanı ifade etmek, halkın kıyıyı kullanma hakkını koruma sorumluluğumuz çerçevesinde gördüğümüz olumsuzluklara dur demek için mücadeleye devam edeceğiz” denildi.

KISITLAMAYI KABUL ETMİYORUZ

Halkın kullandığı plajın bir kısmının, merkezi idare tarafından özel bir işletmeye kiralanarak kullanım alanının küçüldüğü belirtilen açıklamada, "Kısmi bile olsa bu plajı kullanmak için gelecek vatandaşlarımızın kullanım alanı ticari bir amaçla küçültülmesi kabul edilemez. Sörf okulu bugün plajın yarısını kullanırken, ilerleyen dönemde plaja gelecek vatandaşlara zorluk çıkartabilir. Bu plajın halk tarafından kullanımını engelleyecek hiçbir kısıtlamayı kabul etmiyoruz. Bu plaj limandaki tekne bakım ve onarım faaliyetlerinin yarattığı kirliliğin hemen dibindedir. Biz bölgedeki evlerde oturanların bile oluşan toz, kimyasallar ve gürültü kirliliğinden zarar gördüğü için tersane amaçlı kullanılan alanın şehir dışına taşınmasını isterken, çocuklar ve gençlerin bu sağlık riskine maruz kalmasını doğru bulmuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan okula gelecek çocuklar ve velilerinin araçlarıyla bölgedeki trafiğin artacağı dile getirilen açıklamada, şu sözler yer aldı: “Böyle küçük bir plajda sörf yapanlar ile denize girenlerin aynı denizi kullanmaları pek çok kazaya yol açabilir. Sörf okuluna yapılan kiralama işlemi Anayasa’ya aykırıdır. Hem yerel yönetimi, hem merkezi yönetimi Anayasaya uygun davranılması yönünde harekete geçmeye davet ediyoruz. Denizler nehirler, sermaye değiller.”