  • 07.11.2025 11:21
  • Giriş: 07.11.2025 11:21
  • Güncelleme: 07.11.2025 11:21
Kaynak: AA
Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nda sonbahar renkleri

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yer alan Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı, ziyaretçilerini sonbahar renkleri arasında ağırlıyor.

Güzeldere köyünde bulunan ve 130 metre yükseklikten akan şelaleyi saran köknar ve çınar ağaçları, sonbaharın renklerine büründü.

Sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının hakim olduğu tabiat parkında güz manzaraları oluştu.

Ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunan tabiat parkı, foto safari yapanların da gözde mekanları arasında yer alıyor.

