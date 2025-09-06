Güzellik merkezi işletmecisi evinde ölü bulundu

Merkez ilçeye bağlı Ayazmana Mahallesi’nde yaşayan Buket Gülver’den bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Eve gelen sağlık ve polis ekipleri Gülver’i hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Gülver’in hayatını kaybettiği belirlendi. Gülver’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Güzellik merkezi sahibi Buket Gülver'in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belli olacak.