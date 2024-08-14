Güzellik turizmi ölümcül olmasın

Türkiye'ye son yıllarda yurtdışından çok sayıda hasta saç ekimi, burun estetiği, yağ aldırma gibi estetik operasyonlar için geliyor. Bu merkezlerin iyi denetlenmesi, hastanın risk faktörlerinin ortaya konulması ve operasyonların buna göre planlanması oldukça önemli. Bunların yapılmaması ciddi komplikasyonlara hatta ölümlere yol açabiliyor.

İspanya'dan Türkiye'ye gelen ve özel bir hastanede bir dizi operasyon geçirdikten sonra yaşamını yitiren turistin ardından uyarıda bulunan Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Bülent Saçak "Sağlık turizminde geldiğimiz süreçte genel olarak maalesef kalitemizi öne çıkarmak yerine dünya ile ucuzluğuyla rekabet eden bir noktada konumlanıyoruz. Rakabet arttıkça, serbest piyasa kuralları gereği maliyetlerin azaltılması gerekiyor. Bu yeterliliği olmayan, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı dışı bir cerrahla çalışmaya kadar değişen komplikasyonları arttıran durumları ne yazık ki doğuruyor" dedi.

RİSK DEĞERLENDİRMELİ

BirGün'e değerlendirmelerde bulunan Prof. Saçak, ölümlerin estetik ameliyatlarda nadir görülen bir komplikasyon olduğunu ancak risklerin ameliyata, hastanın yaşına, tıbbi kondisyonuna, ek hastalıklarına bağlı olarak değişkenlik gösterebileceğini ve buna göre risk değerlendirmesinin yapılması gerektiğini söyledi.

Sağlık turizmi kapsamında gelen hastaların da sağlık hizmeti kapsamında değerlendirilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Saçak, "Sağlık turizmi, hizmeti talep eden için ulaşılır olmak, transfer ve konaklama organizasyonları gibi salt turizm faaliyetleri içerse de özünde bir sağlık hizmeti olarak öne çıkmalı ve her sağlık hizmeti gibi hizmeti talep eden hastanın nitelikli şekilde değerlendirilmesi, tanı koyulması ve ortak karar verme, tedavi uygulama ve son olarak takip süreçlerini içermeli" uyarısında bulundu.

KATALOGDAN SİPARİŞ!

Estetik ameliyatlarında toplumun önemli kısmında bir sağlık hizmeti değil de siparişle katalogdan sipariş gibi seçilebilen bir hizmet olduğu algısının giderek yerleştiğine dikkat çeken Saçak, şöyle devam etti:

"Sosyal medyanın bu algıyı pekiştirmesi, bazı acentelerin, hastanelerin ve hekimlerin çabuk para kazanma arzusu, hastaların doğru bilgiye yeterince ulaşamaması ve ekonomik sebepler ile birleşince 'iyi hekimlik' uygulamaları ile örtüşmeyen durumlarla karşılaşılabiliyor. Bu durumlar arasında hastaların nitelikli hasta-hekim görüşmesi gerçekleştirmeden ve gerçek dışı beklentilerle ameliyat veya ameliyatlar talep etmesi, hastaların kişisel tıbbi durumları ile örtüşmeyen, hastaya uygun olmayan yüksek riskli ameliyatların yapılması, yetersiz ameliyat öncesi değerlendirme, birim sürede çok yüksek sayıda ameliyat yapılması, ameliyat sonrası erken takiplerde yetersizlik sayılabilir. Tüm bu durumlar ameliyat sonrası riskleri arttıran durumlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Sağlık turizminde geldiğimiz süreçte genel olarak maalesef kalitemizi öne çıkarmak yerine dünya ile ucuzluğuyla rekabet eden bir noktada konumlanıyoruz. Rakabet arttıkça, serbest piyasa kuralları gereği maliyetlerin azaltılması gerekiyor. Bu aynı uzmandan birim zamanda daha fazla iş talep etmek, veya yeterliliği veya yeterli deneyimi olmayan, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı dışı bir cerrahla çalışmaya kadar değişen, kaçınılmaz olarak komplikasyonları arttıran farklı durumlar doğuruyor."

BAKANLIK PAYLAŞMIYOR

Saçak, ayrıca çoklu yani kombine operasyonlarda da tüm risklerin belli oranlarda arttığını vurguladı. Son dönemde sağlık turizminde ölüm haberlerini geçmiş dönemlere göre daha fazla duyduğumuzu ancak bu rakamların gerçekten yüksek olup olmadığının bilinmediğini anlatan Saçak, "Bu rakamların istatistikleri de diğer tüm sağlık istatistikleri gibi Sağlık Bakanlığı'nın sorumluluğunda ancak bakanlık bu bilgileri bizlerle veya kamuoyu ile maalesef paylaşmış değil" dedi. Merdivenaltı estetik uygulamalarına değinen Saçak, uzun zamandır bu konuyla mücadele ettiklerini ancak mevzuat ve hukuk sisteminin caydırıcı olmadığını kaydetti.

ÇOKLU OPERASYONA DİKKAT

• İspanya’dan İstanbul’a estetik ameliyat olmak için gelen 42 yaşındaki Perla Virginia Baez Garay, Şişli’deki özel bir hastanede geçirdiği bir dizi cerrahi operasyonun ardından yaşamını yitirdi.

• İngiltere’den 2019’da İstanbul’a gelen ve özel bir hastanede estetik ameliyat olan 31 yaşındaki Melissa Kerr ameliyat günü hayatını kaybetti.

• 31 Ekim 2023’te İsveç’ten İstanbul’daki özel bir hastaneye gelen ve 3 ameliyat geçiren 33 yaşındaki Inger Jeanette Bengtsson yaşamını yitirdi.

• İngiltere’den Brezilya kalçası operasyonu (kalça kaldırma) yaptırmak için Türkiye’ye gelen 26 yaşındaki Demi Agoglia ameliyatın ardından yaşamını yitirdi.