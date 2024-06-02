Güzelyurt’ta seçimi AKP kazandı

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde yapılan belediye başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti adayı Ünal Demircioğlu kazandı.



31 Mart’taki seçimin kısıtlı seçmenin oy kullandığı gerekçesiyle AK Parti’nin itirazı sonucu iptal edildiği Aksaray’ın Güzelyurt ilçesinde bugün seçmenler yeniden sandık başına gitti. Sabah 08.00’de başlayan oy kullanma işlemi, akşam saat 17.00’de son buldu. Sandıkların kapanması ile oy sayımı başladı. Kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti Belediye Başkan Adayı Ünal Demircioğlu 873, İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Hazım Turan 580, Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkan Adayı Sadullah Er 287 oy aldı. Seçimde 9 sandıkta bin 747 seçmen oy kullanırken, bin 740 oy geçerli sayıldı. AK Parti’nin adayı Ünal Demircioğlu’nun kesin olmayan sonuçlara göre başkan seçildiği ilçede, partililer hava fişek ve araç konvoyuyla kutlama yaptı.