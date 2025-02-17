Güzergâh değişti, halk mağdur

İzmir’de Tire-Belevi karayolunda devam eden genişletme çalışmaları sırasında Çayırlı Mahallesi’nde güzergâh değişikliğine gidilmesi yurttaşların tepkisine neden oldu. Mevcut yolun genişletilmesi beklenirken güzergâhın aniden değiştirilmesiyle binlerce zeytin, incir ve çam ağacının söküleceği, bazı ev ve damların yıkılacağı öğrenildi. Bölge halkı, mağduriyetlerini dile getirerek direniş başlattı.

YURTTAŞLARDAN EYLEM

Çayırlı Mahallesi’nde yaşayan Zehra Yıldırım, güzergâh değişikliğiyle bahçelerinin yok olacağını belirterek, “Yıllardır emek verdiğimiz incir ve zeytin ağaçlarımız sökülecek. Geçim kaynağımızı kaybedeceğiz” dedi.

Sadık Aydoğdu ise kendilerine bilgi verilmediğini vurgulayarak, “Hiç kimseye haber vermeden, görüşümüzü almadan güzergâhı değiştirdiler. Evimiz, bahçemiz yolun altında kalacak. Neden bizlere danışılmadı” diye konuştu.

Aydoğdu, ağaçlarının sökülmesi halinde geçim kaynaklarının biteceğini belirtti. Öte yandan bölge halkı, mağduriyetlerinin giderilmesi için yetkililerden çözüm beklediklerini ve yolun eski güzergâhından geçirilmesi gerektiğini söyledi. Yurttaşlar, seslerini duyurmak amacıyla bugün saat 11.00’de Tire Ortapark’ta basın açıklaması yapacak.