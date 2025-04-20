Güzergâhında 15 ayda 5098 konut satıldı: Kanal’dan rant akıyor

Toplu Konut İdaresi’ne bağlı Emlak Konut önceki gün yılın ilk üç ayında 31,53 milyar TL değerinde satış gerçekleştirdiğini açıkladı. Emlak Konut’un övüne övüne paylaştığı bu satışın yaklaşık yarısı Kanal İstanbul güzergâhındaki arazilerden yapıldı.

Yapılan bu satışlar İstanbul’un su kaynaklarını yok edecek olan Kanal İstanbul’a dair uzmanların ve yaşam savunucularının ‘bir emlak ve arazi rantı projesi’ eleştirilerinin doğruluğunu ortaya koydu.

GEÇEN YILA YAKLAŞTI

Kanal İstanbul projesi için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından tekrar çalışmalara başlandığı ortaya çıkmıştı. TOKİ’nin Kanal güzergâhında 17 Mart-15 Nisan arasında 23 ihale düzenlediği belirlenmişti. Emlak Konut’un 2025 1. Çeyrek Satış Raporu da bölgede konut satışının tavan yaptığını ortaya koydu. Rapor aynı zamanda Kanal İstanbul’un bir emlak ve konut rantı projesi olduğunu bir kez daha gösterdi.

Rapora göre yılın ilk 3 ayında Emlak Konut’un yaptığı toplan 31 milyar 259 milyon TL’lik satışın 14 milyar 593 milyon TL’sinin Kanal güzergâhında bulunan Arnavutköy’deki Yenişehir Evleri’nden yapıldı. Ayrıca satılan toplam 3 bin 4 konutun 2 bin 109’u bu bölgede satıldı. Yani toplam gelirin yüzde 46’sı ile toplam konut satışının yüzde 70’i Kanal güzergâhından gerçekleştirildi.

Yenişehir Evleri’nden geçen yıl ise 2 bin 989 konut satılmıştı. Geçen yılın toplamında Emlak Konut bu satışlardan 16 milyar 803 milyon TL’lik bir gelir elde etmişti. Böylece Kanal İstanbul güzergâhından toplam konut satışı geçen yıldan bu yana 5 bin 98’i toplam gelir ise 31,6 milyar TL’yi buldu.

15 etaptan oluşan Yenişehir Evleri’nin 2024 yılı sonu itibariyle güncel proje değeri 55 milyar lira olarak hesaplanmıştı. Değerleme raporlarında bazı etapların inşaatının yüzde 1’lerde iken bazı etapların ise yüzde 30’lar seviyesine ulaştığı belirtilmişti.

TOKİ tarafından şubat ayında bu bölge için imar planı hazırlanmıştı. Planda, "TOKİ tarafından yürütülmekte olan ‘250 Bin Sosyal Konut Projesi’ kapsamında değerlendirilmiş olup, proje kapsamında yapılması hedeflenen 28 bin 340 konut için 800 bin 833 kişi başvuruda bulunmuştur. Konutların yaklaşık 25 bin adedinin bu alanda yapılması planlanmaktadır" denilmişti.

İGDAŞ, bu bölgede yapılan doğalgaz başvurularına ret cevabı vermişti. Yapılan açıklamada “İGDAŞ tarafından yapılan değerlendirmede, Kanal İstanbul güzergâhındaki bazı yeni doğal gaz talepleri incelenmiş ve imar planının iptal edilmesi nedeniyle bu taleplere olumsuz yanıt verilmiştir. Özellikle Dursunköy Mahallesi’nde yürütülen Emlak Konut GYO Yenişehir Evleri Projesi için yapılan doğal gaz bağlantı talebi reddedildi” denilmişti.

***

MEVZUATA AYKIRI İLERLİYOR

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul'la ilgili gündeme getirdiği alanda basın açıklaması gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Sazlıbosna ve Hacımaşlı mahallelerinde TOKİ tarafından yapılacak, şimdilik 24 bin konut için hazırlanan planlar, havza mevzuatına aykırıdır" dedi.