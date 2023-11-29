Güzide Kasacı hayatını kaybetti

'Bayan Kahkaha' lakabıyla anılan ünlü şarkıcı Güzide Kasacı vefat etti.

Bir dönem 'Bayan Kahkaha' lakabıyla anılan ünlü şarkıcı Güzide Kasacı, 94 yaşında yaşamını yitirdi.

Kasacı'nın kızı Canan Alhas, annesinin tedavi görmek üzere 27 Kasım'da kaldırıldığı Medilife Bağcılar Hastanesi'nde bu sabah hayatını kaybettiğini söyledi.

Kasacı, "Ağlama Değmez Hayat", "Benim Adım Çalıkuşu", "Sarsam Seni" ve "Civelek" adlı şarkıları yorumlamasıyla tanınıyordu.

Kasacı, 1960'tan itibaren solo albümlere de imza attı.

Güzide Kasacı'nın seslendirdiği eserlerden bazıları şöyle:

"Seni Andım Yine", "Suçlusun Bunda Sen de", "Unutmak İstesem O Hatırayı", "Ah Şu Gönlümüz", "Bir Şeyler Var Aramızda", "Unut Sevme Beni", "Albümdeki Resimler", "Aman Adanalı", "Hüsnüne Güvenme", "Leyla Acep Neden Ses Vermiyor Feryadıma", "Merhaba Dostlar", "Canın İsterse", "Huysuzsun", "Yalan Yalan Değil", "Petek Petek Varken Balın", "Sevda Öyle Müşkül ki", "Kalmadı Bende Ne Arzu Ne Gönül", "Ah Dedim Vah Dedim", "Benim Yarim Yaramazdır Yaramaz", "Hangi Bağın Bağbanısan Gülüsen", "Sen Böyle İstedin", "Her Günüm Mazide Kalmış", "Ayrılsak da Beraberiz", "Dün Gece Ye's ile Kendimden Geçtim", "Hicranla Harap Oldu", "Çiçekten Çiçeğe".