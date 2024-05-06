H.K.G. davası: Sanıklar yeniden hâkim karşısında

BirGün yazarı Timur Soykan'ın kamuoyuna duyurduğu Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel'in 6 yaşındaki kızını 'evlendirmesi' ve istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada, sanıklar bugün yeniden yargılanacak.

Haber Merkezi

BirGün’ün ortaya çıkardığı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında ‘evlendirmesi’ ve H.K.G.’nin yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması skandalına ilişkin davada İstinaf’ın cezaları az bularak bozmasının ardından sanıklar, bugün yeniden yargılanacak.

CEZA ARTMALI

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki Kadir İstekli ile evlendirilerek yıllarca istismara maruz bırakılmasına ilişkin yargılandıkları davada İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi tutuklu sanık Kadir İstekli’yi 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel’i 20 yıl ve anne Fatma Gümüşel’i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Kararın ardından Cumhuriyet savcısı dosyayı istinafa taşımıştı. Yerel mahkemenin kararını değerlendiren Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini aktararak kararı bozmuştu.

Kararda İstinaf Mahkemesi, sanık Kadir İstekli’nin 2004-2013 yılları arası için ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, 2020 yılı için ise ‘eşe karşı nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirildi. Anne ve babanın cezasını ise ebeveyn olmaları nedeniyle yasa gereğince arttırım yapılması gerektiğini belirtti. İstinaf, yeniden yargılama yapılması için dosyayı Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesine göndermişti. Bugün İstanbul Kartal’daki Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanıkların yeniden yargılanmasına başlanacak.

"YALNIZ DEĞİLSİN"

Öte yandan kadın hakları savunucuları da davanın takipçisi olacakları söyledi. SOL Feminist Hareket üyeleri bugün görülecek dava öncesi saat 09:30’da adliye önünde bir araya geleceklerini kaydetti.