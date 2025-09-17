H.K.G. davasında cezalar arttı: Kadir İstekli'ye 37 yıl, Gümüşel'e 19 yıl 9 ay

BirGün’ün ortaya çıkardığı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında ‘evlendirmesi’ ve yıllarca Kadir İstekli tarafından cinsel istismara maruz bırakılması davasına yönelik yeni gelişme yaşandı.

H.K.G. ile ilgili davada cezalar artırıldı.

Hürriyet'ten Aziz Özen'in haberine göre; Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karara yapılan itirazların ardından dosyayı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 20’nci Ceza Dairesi, sanıklar hakkında yeni hükmünü açıkladı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 20’nci Ceza Dairesi, daha önce 36 yıl hapis cezasına çarptırılan tutuklu sanık Kadir İstekli’yi ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 22 yıl, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan da 15 yıl olmak üzere toplam 37 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Daha önce 18 yıl 9 ay hapis cezası alan tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel’e ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı’ suçundan 19 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

***

NE OLMUŞTU?

Dava ilk olarak Ekim 2023’te karara bağlanmış, Kadir İstekli’ye 30 yıl, Yusuf Ziya Gümüşel’e 20 yıl, anne Fatıma Gümüşel’e ise 16 yıl 8 ay hapis cezası verilmişti.

Kararı inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 20’nci Ceza Dairesi, yerel mahkemece kurulan hükmü bozmuştu.

Davaya ilişkin ikinci kez kararını açıklayan Anadolu 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanık Kadir İstekli’yi, ‘zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’, ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan toplamda 36 yıl hapis cezasına çarptırmıştı.

Tutuklu sanık baba Yusuf Ziya Gümüşel’e de ‘zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası vermişti.

Firarda olan anne Fatıma Gümüşel’in dosyası ise ayrılmıştı. Tarafların karara yaptığı itiraz üzerine dosya yeniden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20’nci Ceza Dairesi’ne gitmişti. Dosyayı inceleyen 20’nci Ceza Dairesi, hükmü onamıştı.

Tarafların, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin onama kararına itiraz etmesi üzerine dosya Yargıtay’a gönderilmişti.

Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi, İstinaf Mahkemesi’nin duruşma açıp hüküm kurması gerektiğini belirterek onama kararını bozmuştu. Yeniden yargılama yapılması için dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne göndermişti.

***

BİRGÜN ORTAYA ÇIKARMIŞTI

Haber ilk olarak 3 Aralık’ta BirGün gazetesinde 2022'de Timur Soykan’un imzasıyla yayımlanmıştı.

Haberde, H.K.G’nin, 6 yaşından itibaren bir cemaat mensubu ve aynı zamanda komşuları olan bir yetişkin erkek tarafından istismara maruz bırakıldığı; 14 yaşında evlendirildiği, 17 yaşında anne olduğu, 18 yaşında ise resmi nikâhının kıyıldığı anlatıldı.

H.K.G’nin 2021 yılında boşandıktan sonra mahkemeye giderek şikâyetçi olmuştu. Cinsel istismara göz yummakla suçlanan ailesinin ve suçun failinin iddiaları yalanlaması üzerine H.K.G., mahkemeye 6 ve 13 yaşlarında bu kişilerle çekilen nişan fotoğraflarını delil olarak sundu. Haberin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.