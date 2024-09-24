H.K.G. davasını kadın dayanışması kazandırdı: İlk kibriti çaktık

BirGün’ün ortaya çıkardığı İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 6 yaşında ‘evlendirmesi’ ve yıllarca Kadir İstekli tarafından cinsel istismara maruz bırakılması skandalına yönelik davanın istinafta görülen karar duruşması dün görüldü. İstekli’ye 36, Gümüşel’e ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Tarikat ve gerici baskılara karşı direnen H.K.G.’nin davasında yıllarca süren mücadele sonuç vermesine karşı kadınlar, diğer istismar davalarını takip edeceklerini söyledi.

Mahkeme, İstekli’ye ‘çocuğa karşı cinsel istismar’ suçundan 21 yıl, ‘zincirleme şekilde cinsel saldırı’ suçundan 15 yıl hapis cezası vererek toplam 36 yıl hapis cezasına çarptırdı. İstekli’nin cezası 30 yıldan 36 yıla çıkarılmış oldu. Ziya Gümüşel’e ise "cinsel istismar suçuna iştirak" ve "ebeveynlik görevini ihmal" suçlarından 18 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Gümüşel’in 20 sene olan cezası 1 yıl 3 ay düşürüldü. İstismara göz yuman Anne Fatıma Gümüşel’in dosyası da ayrıldı. Aylardır aranan Gümüşel hakkında tutuklama kararı verildi.

İstekli, H.K.G.’yi yıllarca istismar etti.

DAMAT ARKADAŞIYMIŞ!

Kadın hakları savunucuları ve davayı takip eden avukatlar, istismarcılara verilen cezaların ardından adliye önünde açıklama yaparak istismar suçlarındaki cezaların artırılması yönünde çağrı yaptı. Kadınların açıklaması sırasında tarikat mensubu bir erkek alana gelerek kadınlara engel olmaya çalıştı. Kadınların tepkisi üzerine alana gelen polis, erkeğe "Siz de diğer tarafta yaparsınız açıklamanızı" diyerek uzaklaştırmaya çalıştı. Polisin "Buraya neden geldin?" sorusuna da erkek "Damat arkadaşım. İçerideler” yanıtını verdi. Sol Feminist Hareket üyesi Avukat Nuriye Alsancak, BirGün’e yaptığı açıklamada “Çocuğa yönelik istismar suçlarında daha ağır ve caydırıcı cezalar verilmeli. T.C.K.’de de böyle düzenlenmeli. Caydırıcı cezalar olmadıkça istismar ve şiddet sarmalı sürüyor. H.K.G. davası istismara maruz bırakılan, şiddetle burun buruna yaşayan tüm kadınların ve çocukların davasıydı. Hiçbir çocuğun yaşamı çalınmasın diye mücadele edeceğiz” dedi.

İSTİSMAR YILLARCA SÜRDÜ

Davanın 6’ncı duruşmasında İstekli’nin avukatının dosyadan çekilmesinin ardından duruşma ertelenmişti. Davada, İstekli “istismar ve cinsel saldırı” suçlarından 67 yıl 10 aya kadar hapis istemiyle yargılanmıştı. Ziya Gümüşel ve anne Fatıma Gümüşel hakkında ise “zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı” suçundan 22 yıl 6 aya kadar ceza istenmişti. Mahkeme 23 Ekim 2023’de İstekli 30 yıl, Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis ile cezalandırılmasına karar vermişti. Karar duruşmasında, İstekli 30 yıl, Gümüşel 20 yıl ve Fatıma Gümüşel ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi, sanıklara verilen cezanın artırılması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu. Mahkeme, İstekli’nin 2004-2013 arası için ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ 2020 yılı için ‘eşe nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından 2 ayrı ceza verilmesi gerekirken, tek bir suçtan cezalandırma yapıldığı değerlendirilmişti. Anne ve baba Gümüşel için ebeveyn olmaları nedeniyle yasa gereğince artırım yapılması gerektiğine hükmetmişti.

BİRGÜN ORTAYA ÇIKARDI

Haber ilk olarak 3 Aralık’ta BirGün gazetesinde Timur Soykan’un imzasıyla yayımlanmıştı. Haberde, H.K.G’nin, 6 yaşından itibaren bir cemaat mensubu ve aynı zamanda komşuları olan bir yetişkin erkek tarafından istismara maruz bırakıldığı; 14 yaşında evlendirildiği, 17 yaşında anne olduğu, 18 yaşında ise resmi nikâhının kıyıldığı anlatıldı.

H.K.G’nin 2021 yılında boşandıktan sonra mahkemeye giderek şikâyetçi olmuştu. Cinsel istismara göz yummakla suçlanan ailesinin ve suçun failinin iddiaları yalanlaması üzerine H.K.G., mahkemeye 6 ve 13 yaşlarında bu kişilerle çekilen nişan fotoğraflarını delil olarak sundu. Haberin ardından olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

BİR ADIM GERİ ATMAYIZ

Duruşma öncesi kadınlar adliye önünde eylem yaptı. SOL Feminist Hareket üyeleri şunları söyledi: “H.K.G., Leyla, Narin... Hepsinin yaşamını aynı karanlık çaldı. ‘Kutsal aile’ diyerek bizi yok sayanlar şiddetin de sorumlusu. 6284’ü hedef alan, İstanbul Sözleşmesi’ni fesheden AKP şiddetin sorumlusu. Bir çocuğun daha yaşamının çalınmasına tahammülümüz yok.”