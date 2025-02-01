H-ÜFE bir yılda yüzde 49 arttı

Ekonomi Servisi

TÜİK, aralık ayı hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,07 arttı. TÜİK, aralık ayı hizmet üretici fiyat endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı.

Endeks, 2024 yılı aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 49,07 arttı. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,07 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 67,06 artış gösterdi.