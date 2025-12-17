H3N2 gribi için uyarılar: En sık görülen belirtiler neler?

Medical Point Gaziantep Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Taşkıran, mutasyona uğramış H3N2 virüsünün bazı gruplarda daha ağır seyredebileceğini vurgulayarak, bu gruplarda gribin zatürre gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini belirtti.

Kış mevsimiyle birlikte grip ve benzeri solunum yolu enfeksiyonlarında artış yaşanıyor. Özellikle mutasyona uğramış "H3N2 influenza virüsü", bu yıl daha ağır belirtilerle seyredebilmesi nedeniyle dikkati çekiyor.

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Taşkıran, H3N2'nin klasik grip belirtilerine ek olarak daha şiddetli tabloya yol açabildiğini kaydetti.

BELİRTİLER

Yüksek ateş, şiddetli kas ve eklem ağrıları, yoğun halsizlik, boğaz ağrısı, kuru öksürük ve baş ağrısının en sık görülen belirtiler arasında yer aldığına değinen Taşkıran, bazı hastalarda nefes darlığı ve uzun süren öksürüğün de tabloya eklenebildiğini aktardı.

RİSK GRUPLARI

Taşkıran, mutasyona uğramış H3N2 virüsünün özellikle bazı gruplarda daha ağır seyredebileceğini vurgulayarak, risk grubunu 65 yaş üstü bireyler, kronik hastalığı olanlar (kalp, akciğer, diyabet hastaları), bağışıklık sistemi zayıf kişiler, hamileler ve küçük çocuklar olarak sıraladı.

Bu gruplarda gribin zatürre gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğini aktaran Taşkıran, belirtiler hafife alınmadan bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini kaydetti.

GRİBE KARŞI KORUNMA

Taşkıran, gribe karşı korunmada el hijyeninin, kalabalık ve kapalı ortamlarda maske kullanımının ve bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemli olduğuna dikkati çekerek, "Grip belirtileri başlayan kişilerin istirahat etmesi ve toplu alanlardan uzak durması hem kendi sağlıkları hem de toplum sağlığı açısından büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.