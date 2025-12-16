H3N2 virüsü hakkında bilinmesi gerekenler: Belirtileri neler, tedavisi nasıl yapılıyor?

İnfluenza A virüslerinin bir alt grubu olan H3N2 grip virüsü, birçok ülkede hızla yayılıyor.

Yeni varyantın henüz Türkiye'de görüldüğüne dair bir bilgi bulunmuyor ancak bazı haberlerde virüsün Türkiye'de de görüldüğü belirtiliyor.

Dr. Songül Özer, virüsün Türkiye'ye de gelebileceğini, hafif ve ağır vakalar görülebileceğini kaydetti.

H3N2 grip virüsü ile ilgili bilinmesi gerekenler ise şöyle:

H3N2 VİRÜSÜ NEDİR?

H3N2 gribi, influenza A virüsünün H3N2 alt tipinin neden olduğu akut bir solunum yolu enfeksiyonudur. Tıbbi literatürde "influenza" olarak adlandırılan hastalığın yaygın bir türü olarak biliniyor.

H3N2 VİRÜSÜ BELİRTİLERİ NELERDİR?

H3N2 virüsünü ateş, kas ağrısı, yorgunluk gibi belirtilere yol açıyor.

• Virüsün belirtileri şöyle:

• Yüksek ateş ve titreme

• Yoğun kas ve eklem ağrıları

• Şiddetli halsizlik ve yorgunluk

• Kuru öksürük

• Boğaz ağrısı

• Baş ağrısı

• Burun akıntısı veya tıkanıklığı

• Mide bulantısı, kusma ve ishal

H3N2 VİRÜSÜ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

H3N2 virüsünün tedavisi için dinlenme ve bol sıvı tüketimi öneriliyor.

Dr. Songül Özer, hastalığa ilişkin yaptığı açıklamada, tedavi ile ilgili şunları kaydetti:

"Tedavinin temelini, bol sıvı tüketimi, yeterli yatak istirahati ve ateş ile kas ağrısı gibi semptomları hafifletmek için kullanılabilecek reçetesiz ağrı kesiciler ve ateş düşürücüler oluşturur. Yüksek risk grubundaki bireylerde veya şiddetli seyreden vakalarda, hastalığın süresini ve şiddetini azaltmak amacıyla doktor tavsiyesiyle antiviral ilaçlar kullanılabilir. Bu tür ilaçların, belirtilerin başlamasından sonraki ilk 48 saat içinde kullanılması önerilir. İnfluenza A virüsünden korunmanın en etkili yolu aşılamadır. Virüs sıkça mutasyona uğradığından, aşının her yıl tekrarlanması önerilir. El hijyeni, bulaşmayı önlemede temel bir adımdır. Ellerin sık sık, en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanması önemlidir."

VİRÜS ÇOCUKLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Özer, "Virüsün yaptığı hastalığın daha ağır olacağına ve bir pandemiye neden olacağına dair belirti bulunmamaktadır. Genelde bildirilen vakalar hafif üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde seyretmektedir. Ancak çocuklarda daha sık görüldüğüne ve kronik hastalığı olan risk gruplarında daha ağır seyredebildiğine ilişkin veriler mevcuttur" değerlendirmesinde bulundu.

Öksürürken ya da hapşırırken ağız ve burnu tek kullanımlık mendille kapatmak gerektiğini kaydeden Özer, mendil yoksa avuç içine değil kola öksürmenin damlacıkların yayılmasını önlediğini ifade etti.