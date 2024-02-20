Haaretz yazarı Levy: "Askerlerimiz Gazzelilerin mülklerini intikam için yağmalıyor"

İsrail’in Haaretz Gazetesi yazarı Yagil Levy, köşesinde bugün kaleme aldığı yazısında, “İsrail askerleri Gazze Şeridi sakinlerinin evlerini istila ettikten sonra mülklerini de yağmalıyor” ifadelerini kullandı ve bu eylemleri eleştirdi. Levy, bir yedek doktorun "Gerçekten utanç duydum" ifadelerini köşesine taşıdı.

İsrail’in Haaretz Gazetesi yazarı Yagil Levy, İsrail askerlerinin işgal ve abluka altındaki Gazze'de Filistinlilerin mülklerine, sahiplerinin yerinden edilmesinin ardından gerçekleştirdiği “intikam” amaçlı yağma eylemlerini eleştirdi.

Levy, Haaretz’deki köşesinde bugün kaleme aldığı yazısında, “İsrail askerleri Gazze Şeridi sakinlerinin evlerini istila ettikten sonra mülklerini de yağmalıyor” ifadelerini kullandı.

Yedioth Ahronoth gazetesi köşe yazarı Nahum Barnea’nın yedek bir doktorun ifadelerini alıntılayan Levy, şöyle devam etti:

“Yedek doktor: ‘Daha küçük, daha az disiplinli güçler, telefonları, motosikletleri ve bisikletleri yağmaladı. Bu adil mi? Gerçekten utanç duydum.’”

Bir İsrail askerinin Han Yunus’taki bir evden çaldığı devasa bir aynayı bir İsrail televizyonunda gösterdiğine işaret eden Levy, İsrail askerlerinin sosyal medyada çok daha fazlasını yağmaladıklarını gösteren görüntüler paylaştığını kaydetti.

Levy, bu kadar açık bir şekilde ifade edilen bu yağma durumunun büyük bir sorun teşkil ettiğine dikkati çekerek, ordunun bunu engellemekte büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Bu durumun sadece yağma ve açgözlülükle açıklanmayacağına işaret eden Levy, şunları yazdı:

“Askerler mutlaka fiziksel ihtiyaçlarını karşılamak için yağmalama yapmıyorlar ya da illa açgözlülükle hareket etmiyorlar. Bilakis, çatışma sırasında yağma yapmak intikam arzusunun bir ifadesidir. Askerler aynı zamanda sembolik bir intikam da gerçekleştiriyor. Çünkü onlara göre, düşmanlarını mağlup ettikten sonra mallarına el koymak tam bir zaferi simgeliyor.”

Yağmanın genel bir intikam sembolü olduğuna inandığını vurgulayan Levy, “Yağmalama, düşmanın insanlığını inkar etmeyi yansıtıyor. Bu da onların kişisel mülklerinin, hatta en mahrem yerlerinin bile aranmasını ve ne alınacağına karar verilmesini kabul edilebilir kılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

İSRAİLLİ ASKERİ DOKTOR İTİRAF ETMİŞTİ

İsrailli bir askeri doktor, askerlerin Gazze Şeridi'nde evleri yağmaladığını ve ateşe verdiğini söylemişti.

Yediot Ahronot gazetesi başanalisti Nahum Barnea'ya bir mektup gönderen ve adı açıklanmayan askeri doktor, Gazze'de yağmanın "neredeyse kurumsallaştığını" yazmıştı.

Mektupta, İsrail askerlerinin Gazze'deki evlerde büyük miktarda yatak, gaz sobasının yanı sıra elektrikli süpürge, motosikletleri ve bisikletleri dahi yağmaladığı ifade edilmişti.

Yağma ve yakmaların ordudaki disiplin eksikliğine işaret ettiğini aktaran İsrailli doktor, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ordu güçleri aralıklı olarak evleri yakmaya başlıyor ve tugay komutanı bunun kendisi için sorun olmadığını söylüyor.

Askerlerin yayınladığı siyasi mesajların önünde neredeyse hiçbir engel yok, bunlar her zaman sağcı ve çoğu zaman aşırılıkçı. Ve liderler buna göz yumuyor."