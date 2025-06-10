Haber alınamayan doktor evinde ölü bulundu

Denizli’de sabah kliniğine gitmeyen ve kendisinden 4 gündür haber alınamayan doktor, çalışanları tarafından evinde ölü bulundu.

Olay, Merkezefendi ilçesi Muratdede Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sabah kliniğe gitmeyen ve Kurban Bayramının ikinci gününden bu yana kendisinden haber alınamayan doktor Kenan Yıldırım’ın (62), çalışanları evine gitti. Evine giden çalışanları doktor Kenan Yıldırım’ı hareketsiz halde gördüğünde durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından hayatını kaybettiği belirlendi. Doktor Kenan Yıldırım’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.