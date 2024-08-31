Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi’nde yaşayan ve bir süredir kendisinden haber alınamayan Ali Üçel’in (60) evinden koku alan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin kapıyı açmasıyla eve giren sağlık ekipleri, yatağında hareketsiz halde bulunan Ali Üçel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.