Haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu

Mersin’in Anamur ilçesinde 2 gündür haber alınamayan 45 yaşındaki bir şahıs evinde ölü bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Sağlık Mahallesi’ndeki bir adreste meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi’nden lastikçilik yapan 45 yaşındaki Recep Safi’den yakınları haber alamadı.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Safi’nin Anamur ilçesindeki evine polis ekibi sevk edildi.

Eve giden ekipler Safi’nin cansız bedeniyle karşılaştı. İlk belirlemelere göre kalp krizi sonucu vefat ettiği değerlendirilen Safi’nin cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.