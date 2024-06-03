Haber alınamayan şahıs evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yakınlarının uzun süredir haber alamadığı şahıs, evinde silahla vurulmuş halde bulundu.



Olay, Aydoğdu Mahallesi’ndeki bir apartman dairesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın dördüncü katında yalnız yaşayan Mehmet Özpınar’dan (35) yakınları uzun süre haber alamadı. Özpınar’ın sağlık durumundan endişe eden yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çilingir marifetiyle eve girdi. Özpınar yatağında silahla vurulmuş halde bulundu.

Yapılan ilk incelemelere göre Özpınar’ın silahla kendi hayatına son verdiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ardından Özpınar’ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.