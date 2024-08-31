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Haber alınamıyordu: Iğdır'da öğretmen otel odasında ölü bulundu

Iğdır'da bir süredir haber alınamayan öğretmenin otel odasında cansız bedeni bulundu.

Güncel
  • 31.08.2024 18:30
  • Giriş: 31.08.2024 18:30
  • Güncelleme: 31.08.2024 18:34
Kaynak: AA
Haber alınamıyordu: Iğdır'da öğretmen otel odasında ölü bulundu
AA

Iğdır Öğretmenevinde müdür yardımcısı olarak görev yapan M.A'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

M.A'nın kaldığı belirlenen otelde arama yapan ekipler, öğretmeni odasında hareketsiz halde buldu.

M.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Öğretmenin cansız bedeni, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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