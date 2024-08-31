Haber alınamıyordu: Iğdır'da öğretmen otel odasında ölü bulundu
Iğdır'da bir süredir haber alınamayan öğretmenin otel odasında cansız bedeni bulundu.
Kaynak: AA
Iğdır Öğretmenevinde müdür yardımcısı olarak görev yapan M.A'dan 3 gündür haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
M.A'nın kaldığı belirlenen otelde arama yapan ekipler, öğretmeni odasında hareketsiz halde buldu.
M.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Öğretmenin cansız bedeni, otopsi için Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.