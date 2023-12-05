Haber alınamıyordu: Yusuf Aksoy elleri arkadan bağlı, tavana asılı olarak ölü bulundu
Aydın'da bir süredir haber alınamayan 70 yaşındaki Yusuf Aksoy'un elleri arkadan bağlı, tavana asılı halde cansız bedeni bulundu. Aksoy'un cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 70 yaşındaki Yusuf Aksoy'un, elleri arkadan bağlı, tavana asılı halde cansız bedeni bulundu.
DHA'nın haberine göre; olay, dün saat 15.00 sıralarında Sümer Mahallesi 54 Sokak üzerinde 3 katlı bir apartman dairesinin son katında meydana geldi. Yalnız yaşayan Yusuf Aksoy'dan süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Çilingir yardımıyla eve giren polis ekipleri, tavana asılı cansız bedenle karşılaştı. Polis, elleri arkadan bağlı, asılı cansız bedenin Yusuf Aksoy'a ait olduğunu belirledi.
Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Aksoy'un cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Aksoy'un ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.