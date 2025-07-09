Haber alma hakkını engellemekten vazgeçin

Haber Merkezi

Basın, yayın, yazar örgütleri RTÜK tarafından sürekli ekranlarının karartılması ve aldıkları cezalarla gündemde olan Halk TV ve Sözcü TV’ye dayanışma ziyareti yaptı.

Ziyarete Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye Gazeteciler Sendikası, Türkiye Yayıncılar Birliği, Türkiye Yazarlar Sendikası, PEN Yazarlar Derneği, DİSK Basın İş ile Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği temsilcileri katıldı.

Halk TV’ye yapılan ziyarette basın meslek örgütü temsilcilerini Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş konuk etti. Sözcü TV’deki ziyarette ise Genel Yayın Yönetmeni Özgür Çakmakçı ile görüşme yapıldı. Ziyaretlerde Halk TV ve Sözcü TV’nin basın ve düşünceyi ifade özgürlüğü açısından yayınlarına devam etmesinin çok önemli olduğuna dikkat çeken yedi basın-yayın-yazar meslek örgütü temsilcileri görüşlerini şöyle dile getirdi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş “Halk TV ve Sözcü TV’nin sürekli ekran karartma ve para cezalarıyla baskı altında tutulması demokrasiyi gerileterek halkın haber alma hakkını askıya alıyor. RTÜK’ün yetkilerini aşarak siyasi nedenlerle kararlar alması kabul edilemez. Bu tür uygulamalar, kamu gücünün sansür mekanizmasına dönüştürüldüğünün en açık göstergesidir. Halkın haber alma hakkı için, demokrasi için ekran karartma ve para cezalarından vazgeçilmesini talep ediyoruz.”

Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Sekreteri Banu Tuna ise “İktidarın baskı aracı haline gelmiş bir RTÜK istemiyoruz. RTÜK ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne, çoğulculuğa, kısacası hak ve özgürlüklere düşman bir kurum haline gelmiştir. Haberciler artık nefes alamıyor. Bu baskı ortamından tek çıkış yolu dayanışma, örgütlenmek ve birlikte hareket etmektir” dedi.

DİSK Basın İş Yönetim Kurulu Üyesi Gökay Başcan “Özellikle 19 Mart siyasi darbesinin ardından otoriter yönelimde yeni bir aşamaya geçildi. Toplumun tüm unsurları büyük bir kuşatma altında. Son karar, sadece Sözcü TV’ye değil, tüm gazetecilere ve izleyicilere verilmiş bir gözdağıdır. Bu hukuksuzluğu kabul etmiyor, gerçekleri kararlılıkla savunan tüm basın emekçilerinin yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyoruz.

HABER ALMA HAKKI ÇİĞNENİYOR

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’nden yapılan açıklamada da "Sözcü TV’nin, kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunu yerine getirirken RTÜK tarafından verilen 10 günlük yayın durdurma cezası, ifade özgürlüğünün ve halkın haber alma hakkının çiğnenmesidir. Gerçeklerin üstü örtülemez, basın susturulamaz diyoruz vs çoğulcu demokrasiyi, özgür düşünceyi ve basın özgürlüğünü savunuyoruz" denildi.