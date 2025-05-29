Haber Global muhabiri ve kameramanına saldıran 2 kişi tutuklandı

İstanbul Güngören'de bir iş yerinde meydana gelen patlamayı haberleştirmek isteyen gazetecilere saldıran 2 kişi tutuklandı.

Güngören Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'ta lazer, baskı ve kesim yapan bir iş yerinde dün sabah saat 07.30 sıralarında patlama yaşandı. Patlamanın şiddeti ile sokakta bulunan 4 iş yerinin camları kırılırken, park halindeki 2 araçta ise hasar oluştu. Patlamayı haberleştirmek için olay yerine gelen Haber Global ekibine ise 2 kişi saldırdı. Tekme ve yumruklu saldırıya uğrayan kameraman Alperen Ulukuş boynundan, kolundan ve başından yaralandı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 2 kişi dün yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Saldırıyı yapan Erhan Özgür Güvenç isimli şüphelinin ‘ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma', ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve ‘terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından kaydı olduğu öğrenilirken, iş yeri sahibinin kardeşi olan Taner Aslan'ın ise ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak' ve ‘yargılamanın ses veya görüntülerin kayda alınması' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Tutuklananların yakınları adliye içerisinde diğer basın mensuplarına tehditte bulundu. Şüphelilerin yakınları 'Bu işin fazla yatarı yok, çıkınca görüşürüz' diyerek tehditler savurdu.