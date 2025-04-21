Haber hakkını şimdi hatırladı

HABER MERKEZİ

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun TRT’ye yönelik eleştirilerini ‘kamuoyunun haber alma hakkına açık bir saldırı’ diyerek hedef aldı.

İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dün sabah güne başlarken televizyonu açınca, yıllardır boykot edip izlemediğim başta TRT olmak üzere bir kısım TV kanallarına denk geldim. Kanallar arası geçiş yaparken tesadüfen TRT-Türk kanalında bir iftiracının ifadesinin kelime kelime okunduğunu görünce durdum ve takip ettim. Dakikalarca bu ifade tane tane okundu, sanırsınız TRT değil, başsavcılık haber ajansı!” demişti.

Şahin, Ekrem İmamoğlu’nun paylaşımına şu yanıtı verdi: “Çeşitli suçlardan yargılama süreci devam eden bir siyasetçinin, tutukluyken, kamu yayıncılığı görevini tarafsızlık ve sorumlulukla yürüten TRT’yi hedef alan açıklamaları, hem kurumsal değerlere hem de kamuoyunun haber alma hakkına açık bir saldırıdır. Köklü yayıncılık geçmişiyle ülkemizin en saygın medya kuruluşlarından biri olan TRT, ilkeli yayıncılığı ve uluslararası itibarıyla Türkiye’nin sesi olmaya devam etmektedir. TRT’yi siyasi hesaplara alet etmeye yönelik bu sorumsuz beyanları kınıyor, kurumlarımızı hedef gösteren her türlü baskı ve algı operasyonuna karşı kararlılıkla duracağımızı tekrar hatırlatıyoruz.” RTÜK, son olarak Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki isimlerin 19 Mart’ta gözaltına alınmasıyla başlayan eylemleri canlı yayınlayan bir dizi kanala ceza kesti.

MUHALİFLERE CEZA YAĞDI

Ceza alan kanallar SZC TV, Halk TV, Tele 1 ve NOW olarak duyuruldu. RTÜK, Sözcü TV, Tele1, Halk ve NOW TV kanallarına üst sınırdan para cezası, 5 program durdurma ve 10 gün süreyle yayın durdurma yaptırımlarını uyguladı. Cumhuriyet Halk Partisi’nin RTÜK üyesi İlhan Taşcı, "RTÜK’ün bugünkü Üst Kurul Toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına uzanan süreçteki yayınlara program durdurmadan, lisans iptalinden önceki en ağır ceza olan 10 gün yayın durdurmaya uzanan tarihinin en ağır cezaları oyçokluğuyla alındı" ifadelerini kullanmıştı.

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TRT ELEŞTİRİYE GELEMEDİ

TRT’de uzman olarak görev yapan Abdulkadir Alan’ın Instagram hikayesinde kuruma yönelik çeşitli eleştirilerde bulunmasının ardından işine son verildi. TRT, paylaşımın kurum itibarına zarar verdiğini belirterek savunmasını istedi. Alan, paylaşımının ifade özgürlüğü çerçevesinde olduğunu savunarak, hukuka aykırı yollarla elde edilen delillerin geçerli olamayacağını belirtti. Ancak Alan’ın sözleşmesi 16 Nisan’da feshedildi. 2 Nisan’daki boykot paylaşımının ardından, TRT’nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat’a destek veren Boran Kuzum, Furkan Andıç ve Başak Gümülcinelioğlu da işten çıkarılmıştı.