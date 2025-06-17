Haber, Karabük’ün huzuru kaçmasın diye erişime engellenmiş!

Haber Merkezi

BirGün’ün 29 Mayıs’ta “Ciddiyet arz etmesi için daha ne ortaya çıkmalı!” başlığıyla yayımlanan haberi Karabük Sulh Ceza Hâkimliği tarafından erişime engellendi.

Haberde, “Savcı, AKP’li Recep Tetik’in, Karabük’te bulunan kereste fabrikasına işlem yapmayan kamu görevlileri hakkındaki şikâyeti ‘Ciddiyet arz etmiyor’ diyerek kapattı” ifadeleri yer alıyordu.

Erişim engeli kararının ise yurttaşın AKP’li İl Genel Meclisi Üyesi Recep Tetik’in fabrikasına yönelik şikâyetini “Ciddiyet arz etmiyor” diyerek işleme koymayan cumhuriyet savcısı tarafından aldırıldığı ortaya çıktı.

VATANDAŞIN YARGIYA GÜVENİ…

Yenice Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli savcının erişim engeli talebi önce reddedildi. Ardından savcı bu karara şu ifadelerle itiraz etti:

“Yürütmüş olduğum bir soruşturma dosyasında vermiş olduğum işleme konulmama kararı ile ilgili olarak kararın son sayfasında yer alan isim, soy isim, sicil numarası ve unvan bilgilerim açık ve net bir şekilde yayımlandı. Paylaşmış olduğum linklerde yer alan haber içerikleri ve paylaşım ile adli yargıya duyulan güveninin bozulması ve adil yargılanma yapıldığı hususunda kamuda şüphe oluşmasını sağlayarak kamu düzenini bozmaya yönelik amaç taşımaktadır. Mesleki onurumu, saygınlığımı, kamu görevlisi olarak can ve mal güvenliğimi de tehlikeye sokmaktadır.

…Basın etiğinden son derece uzak olan ve kamu görevlisini hedef haline getiren her türlü saldırının kamu düzenini ilgilendirdiği kanaatindeyim. Karabük ili genelinde kamu düzeninin ve huzurunun kaçırılmasının amaçlandığı bu durumda destek olarak haberlerin birinde de ‘Mahkeme kararına rağmen AKP'li Recep Tekik'in Karabük'teki fabrikasında üretim durdurulmuyor. Savcı ise fabrikaya işlem yapmayan kamu görevlileri hakkındaki şikâyeti ‘ciddiyet arz etmiyor’ diyerek kapattı’ şeklindeki yazı ile Karabük ili genelinde kamu düzenini bozmaya yönelik vatandaşların adli yargıya duyduğu güvenin bozulmaya çalışıldığı açıktır…”

Hakim, 12 Haziran’da savcının itirazını kabul ederek haberin erişime engellenmesine karar verdi.