Haber olmasa işkence sürecekti

HABER MERKEZİ

BirGün’ün gündeme taşıdığı İstanbul Beylikdüzü’ndeki Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi’nde, otizmli çocuklara uygulanan insanlık dışı muameleye tepki yağdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bunun üzerine harekete geçerek merkezi kapattığını duyurdu. Açıklamada şöyle denildi: “Merkezi kapatma kararı alınmış, engelli bireylerin başka merkezlere yerleştirilme süreci başlatılmıştır. İhmali bulunanların en ağır cezayı alması için bizzat suç duyurusunda bulunduğumuz ve müdahil olduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz.”

AİLELER SARSILDI

Olaya dernek ve sendikalardan da tepki yağdı

İstanbul Otizm Gönüllüleri Derneği: Yıllardır bakım merkezleriyle ilgili bakanlıklarda dile getirdiğimiz sorunlar çözülmedi. Ve bugün yine korkunç bir bakım merkezi haberiyle sarsıldık. Soruyoruz; ‘Otizmli evlatlarımızın insan muamelesi görmesi için’ daha ne yapmamız lazım?”

Genel Sağlık-İş: Yaşanan olay sosyal devlet yok edilmiş, insan hayatı ve onuru özelleştirmelerle piyasaya teslim edilmiştir. Bu tablo, yalnızca birkaç görevlinin değil, bu düzeni yaratan siyasi iktidarın eseridir! Sosyal hizmetleri kar anlayışıyla özel sektörün insafına bırakan anlayış, engelli bireyleri en temel haklarından mahrum bırakmıştır… Biz sağlık ve sosyal hizmet emekçileri, bu insanlık suçunun karşısında susmayacağız!

PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası: Kamusal hizmetlerin kar amaçlı piyasaya açılmasının dehşet verici sonuçlarını bir kez daha gözler gördük. Özel gereksinimli çocuklara hizmet veren bu merkez ile ilgili haberlere yansıyan vahşet, insanlık değerlerinin kar uğruna nasıl ayaklar altına alındığını bize göstermekte.

VEKİLLERDEN TEPKİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka: Ortaya çıkan vahşet insanlığın utancıdır! Üstelik tüm bunlar olurken bakanlık seyirci kaldı! Bu tablo, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın iflas ettiğini gözler önüne seriyor. Çocuklarımızı ve engelli bireylerimizi koruyamayan bir sistem, hangi vicdana sığar?

***

KAYITLARLA BELGELENDİ

Özel Mor Menekşe Bakım Merkezi’ndeki iddialar üzerine Aile Sosyal Hizmetler ve İl Müdürlüğü tarafından üç aylık döneme ait kamera kayıtları incelenip rapor hazırlandı. 62 engelli çocuk ile yetişkin bireyin kaldığı merkezde 100’ün üzerinde ihmal ve istismara imza atıldığı vurgulandı.