Haber-Sen 6 No’lu Şube: PTT’nin amacı az çalışan, çok kâr

Haber-Sen 6 No’lu Şube Yönetimi, cumartesi günü zorunlu çalıştırmanın kaldırılması talebiyle basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapı Yol Sen İzmir Şube Başkanı Ergün Küçükkaya da basın açıklamasına katılım sağladı. İzmir Posta İşleme Merkez Müdürlüğü önünde gerçekleşen basın açıklamasını Haber-Sen 6 No’lu Şube Yönetimi adına Haber Sen 6 No’lu Şube Başkanı Menduh Tunç Okudu.

PTT Yönetimi’nin 2018 yılından beri alım yapmadığına dikkat çeken Tunç, “Kurumda taşeron emekçiler dâhil çalışan sayısı 40 binin altına düşmüştür. PTT’de mobbinge dönüşen cumartesi çalıştırılması hukuksuzdur. Mahkemeler bugüne kadar onlarca emekçinin açtığı cumartesi çalışma davalarını hukuka aykırı bulmuş, kurum her davada masraf ve avukat gideri ödemek zorunda kalarak maddi zarara uğramıştır. Onlarca mahkemeden hukuksuz olduğuna dair verilen kararlara rağmen, PTT yönetimi bu hukuksuzluktan vazgeçmiyor. PTT yönetimi; az çalışan ile çok kar etmek amacındadır” şeklinde konuştu.

Mevcut personelden üç kişilik iş beklenildiğini ifade eden Tunç, “Fazla çalışma mevzuatta 657 sayılı yasanın 99. maddesinde düzenlenmiştir. Madde 99, ‘memurların haftalık çalışma süresi genel olarak 40 saattir. Bu süre cumartesi ve pazar günleri tatil olmak üzere düzenlenir’ şeklindedir. 399 sayılı KHK’nin 20. maddesi sözleşmeli personelin haftalık çalışma süresini 40 saat olarak düzenlemiştir. Bu maddeye göre; 399 sayılı KHK’nin fazla çalışma ücretlerini düzenleyen 30. maddesinde sözleşmeli personele ‘zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yaptırılacak fazla çalışmalar karşılığında bütçe kanunlarında belirlenen miktarlarda saat başı fazla çalışma ücreti ödenir. Ancak aylık olarak, fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının yüzde 5’ini, personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin yüzde 15’ini geçemez’ hükmü yer almaktadır” dedi.

“HUKUKTAN ÜSTÜN DEĞİLSİNİZ”

Kanuni zorunlu durumlar dışında yaptırılan fazla çalışmanın angarya ve sömürü olduğunu belirten Tunç, “Danıştay 8. Dairesinin 1996/1213 Esas Nolu kararında devlet memurlarının hafta sonu tatillerinde çalıştırılmalarının ancak amir tarafından bir hafta önceden yazılı olarak bildirilmesi gerektiğini belirtmiştir. Danıştay, bu usule uyulmadan yapılan görevlendirmelere çalışan uymaz ise, hakkında disiplin cezası verilmeyeceğine dair karar vermiştir. Sendikamız Haber-Sen PTT yöneticilerini hukuka, yasalara, mahkeme kararlarına uymaya çağırıyor! Hukuksuzluğu bir yönetim biçimi haline getiren yöneticiler şunu iyi bilmelidir ki; ‘Kimse yasalardan ve hukuktan üstün değildir’” ifadelerini kullandı.

Haber-Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Ayhan Zengin, emekçileri 30 Kasım’da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) tarafından Ankara’da düzenlenecek olan bütçe mitingine davet etti.