Haber-Sen, PTT Genel Müdürlüğü'ne sordu: Günlük 240 TL ile kim doyabilir?

PTT Genel Müdürlüğü 2026 yılı için yemek ücretini 240 TL olarak belirledi. KESK'e bağlı Haber-Sen, düşük yemek bedeline tepki gösterdi. Sendika genel merkezinde, Kadın Sekreteri Gülseren Güngördü'nün okuduğu basın açıklamasında "Yandaş sendika aklımızla dalga geçiyor" denildi.

Kamu emekçileri, 240 TL'lik günlük bedelin bir öğünü karşılamaya dahi yetmediğine dikkati çekerek "PTT Genel Müdürlüğü, 2026 yılı için belirlediği 240 TL’lik günlük yemek bedeliyle, posta ve telgraf emekçisinin aklıyla alay etmiştir. Bu rakam, sadece bir 'güncelleme' hatası değil; PTT yönetiminin sahada, yağmurda, çamurda ve her türlü mobbing altında çalışan emekçisine bakış açısının bir özetidir. Emekçileri açlığa mecbur bırakırken bile 'Müjdeler olsun!' diyen yandaş sendika ağalarının görevi bu zaten. İşverenin, iktidarın bir kurumu olarak, emekçilerin gücünü, kamu işverenin çıkarları için kullanmak! Biz bu sendika bürokratlarını pişkin pişkin 11 dönemdir oturdukları TİS Masası oyunlarından iyi biliriz. PTT yöneticileri çalıyor, yandaş sendika oynuyor" ifadelerini kullandı.

Güngördü, açıklamada günlük yemek bedelinin "fitre oranı" ile aynı olduğunu hatırlattı: "Diyanet'in 2026 yılı için belirlediği fitre oranı 240 TL. Ne tesadüf ki, yandaş sendikanın ağzı kulaklarında müjdeli haber olarak verdiği rakam da 240 TL. Emekçilere sormak lazım; yemek ücreti mi, fitre mi? PTT bürokratlarına soruyoruz; 240 liraya bir öğün yemek gelmiyor. Hesap mı bilmiyorsunuz? Markete sokağa hiç çıkmıyor musunuz? Siz hangi dünyada yaşıyorsunuz? Klimalı odalarınızda, lüks makam araçlarınızda ve temsil giderlerinizde sınır tanımazken sırtında çantasıyla sokak sokak dolaşan dağıtıcıya, veznede binlerce işleme yetişen personele günlük 240 TL’yi reva görmek vicdansızlıktır. PTT yönetimi, personeline yemek değil, sefalet menüsü sunmaktadır."

"KARNINI DOYURAMADIĞINIZ PERSONELDEN HİZMET BEKLEMEYİN"

Sendika taleplerini şöyle sıraladı:

Yemek ücretleri derhal piyasa gerçeklerine ve insanca yaşam sınırına çekilmelidir.

Personel arasındaki ayrımcılığa son verilmeli, eşit işe eşit ve adil yemek bedeli ödenmelidir.

Enflasyon karşısında eriyen değil, alım gücünü koruyan bir sistem derhal kurulmalıdır.

Açıklama şu ifadelerle sona erdi: "PTT emekçisi sahipsiz değildir! Karnını doyuramadığınız personelden hizmet beklemeyin. Bu rakamları belirleyen liyakatsiz kadroları derhal görevden alın. Sarı sistem sendikasından emekçiler derhal istifa etmelidir. Bunu bir başarı olarak lanse eden yetkilendirilmiş sendika utanmalıdır. Sefalete teslim olmayacağız! Yaşasın Haber-Sen, Yaşasın KESK!"