Haber-Sen: "Tüm yükü bize yıkan bu bütçeyi kabul etmiyoruz"

BirGün\Ankara

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Haber-Sen 1 ve 2 No’lu şubeleri, Meclis’te görüşmeleri süren 2026 yılı bütçesine dair bir basın açıklaması düzenledi.

Ankara’da gerçekleştirilen ve Haber-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Yaşar Polat’ın okuduğu basın açıklamasında, “Mecliste günlerdir hepimizin hayatını doğrudan ilgilendiren bir yasa teklifi, bütçe yasa teklifi görüşülüyor. İşin özü ülkeyi yönetenler bu bütçe teklifi ile bizlere daha fazla yoksulluk, daha fazla işsizlik daha fazla sefalet teklif ediyorlar. Biz KESK olarak bu teklifi kabul etmediğimizi haftalar önce ilan ettik. 22 Kasım’da Samsun ve Adana’da, 29 Kasım’da Van ve İzmir’de gerçekleştirdiğimiz bölge mitinglerinde emeğin kürsüsünü kurduk. Ve bu kürsüden hep birlikte ‘Halk için bütçe, demokratik bir ülke istiyoruz!’ diye haykırdık” denildi.

"BÜTÇE TEKLİFİNDE KAMU EMEKÇİLERİ YOK"

“Buradan bir kez daha sesleniyoruz. Bu bütçe teklifinde kamu emekçileri yok. İşçiler, emekliler, asgari ücretliler, kadınlar, gençler, öğrenciler yok. Engeliler, çiftçiler, küçük üreticiler, köylüler yok” denilen açıklamada şu ifadelerle devam etti:

“Bu bütçe teklifinde istihdama, kamu hizmetlerine kaynak yok. Ürettiğimiz kaynakları, ödediğimiz vergileri sermayeye, patronlara, beşli çetelere, saraylara aktarmayı hedefleyen, tüm yükü bize yıkan bu bütçeyi kabul etmiyoruz. Sadece kendimiz için değil, herkes için; gündüzleri işsiz kalınmayan, geceleri aç yatılmayan bir ülke istiyoruz. Çocuklarımızın, öğrencilerimizin hayatlarının MESEM cehennemi ile karartılmadığı bir ülke istiyoruz. İnsanca bir yaşam, güvenceli bir iş, güvenli gelecek, demokratik bir istiyoruz. Halktan, emekten, eşitlikten, adaletten yana bir bütçe istiyoruz! İnsanca yaşamaya yetecek ücret, vergide ve gelirde adalet istiyoruz.

İHS ve Taşeron çalışma biçimi kaldırılsın, bütün emekçiler kadroya alınsın. Performans, ek ödeme ve seyyanen ödemeler adı altında yapılan ödemler maaşa yansıtılmalıdır. Eşit işe eşit ücret verilmelidir. Hak eden bütün emekçilere 3600 ek gösterge hakkı verilmelidir. Vergilerimizin eğitime, sağlığa, adalete, barışa ve demokrasiye harcandığı bir ülke istiyoruz.

TBMM Genel Kurulu emek karşıtı, halk karşıtı bütçe teklifini oylamak üzere 21 Aralık’ta toplanacak. Biliyoruz ki daha öncekiler gibi bu bütçe teklifi de iktidar bloğunun oy çoğunluğu ile kabul edilecek. Tesadüfe bakın ki 21 Aralık en uzun gecenin en kısa gündüzün yaşandığı gündür. O gün karanlık her zamankinden daha erken çökecek. Gece her zamankinden daha uzun sürecek. Bizler biliyoruz ki her karanlığın bir sonu vardır. Karanlığın en koyu olduğu an aydınlığın da en yakın olduğu zamandır. İnanıyoruz ki her şeye rağmen 22 Aralık aydınlığa daha fazla yakınlaştığımız bir gün olacak. Buradan hep birlikte söz veriyoruz. Emekçiler için, halk için aydınlık o günleri daha da yakınlaştırmak için halk için bütçe, demokratik Türkiye mücadelemizi kararlıkla sürdüreceğiz.”