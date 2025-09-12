Haber sonrası dayatma!

BirGün TV, 1 Eylül’de canlı yayın hayatına adım attı. Her sabah saat 11.00’de başlayan yayınlar, izleyiciler tarafından büyük ilgi gördü. RTÜK, BirGün TV’ye gösterilen ilginin ardından zaman kaybetmeden harekete geçti. RTÜK’ün 4 Eylül’de gerçekleştirdiği toplantıda, “BirGün TV, 72 saat içerisine başvuru yapmazsa, erişim engeli istenecek” kararı alındı.

Kararın, BirGün Gazetesi’nde yayımlanan, “Skandalın RTÜK ayağı neden araştırılmıyor?” haberinden yalnızca dört gün sonra alınması dikkati çekti.

RTÜK İHALELERİ

Yunus Emre Vakfı’nın, naylon fatura düzenlenerek milyonlarca lira dolandırıldığı öne sürüldü. İddiayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Yunus Emre Vakfı’na naylon fatura kestiği belirtilen çok sayıda şirketin ismi sıralandı. BirGün, iddianamede isimleri geçen Anka Kongre Turizm ve Han Kültürel Eğitim Danışmanlık isimli şirketlerin yalnızca Yunus Emre Vakfı’ndan değil, RTÜK’ten de de milyonlarca liralık ihale aldığını yazdı.

RTÜK’ün, konuyla ilgili işlem başlatmadığının altını çizen CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, yaşananları TBMM gündemine taşıdı.

TBMM GÜNDEMİNDE

BirGün Gazetesi’nin RTÜK haberinden kısa bir süre sonra BirGün TV’ye yönelik lisans sürecinin başlatılmasının, “Tesadüf” denilerek geçiştirilemeyeceğini kaydeden Bakırlıoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un şu sorulara yanıt vermesini istedi:

• Han Kültürel Eğitim Danışmanlık ve Anka Kongre Turizm isimli firmalara verilmiş ihale var mıdır? Varsa kaç ihale, hangi hizmet karşılığında, ne kadar bedelle verilmiştir?

• İhalelerin tamamının pazarlık usulüyle yapıldığı doğru mudur? Bu ihalelerde pazarlık usulüne başvurulmasının gerekçeleri nelerdir? İhaleler verilmeden önce herhangi bir piyasa araştırması yapılmış mıdır?

• Kamu İhale Bülteni’ne göre, bu şirketlerin yalnızca RTÜK’ten iş aldığı iddiası doğru mudur? Doğruysa, RTÜK’ün aynı şirketlerle bu kadar yoğun iş ilişkisine girmesinin gerekçesi nedir?

• İddianamede bu şirketlerin sahte faturalar düzenlediği, satın alma dosyalarının kurgulandığı yönündeki tespitlere rağmen RTÜK’ün yaptığı ihalelerle ilgili herhangi bir inceleme, denetim veya soruşturma yapılmış mıdır?

• RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in bu ihalelerle ilgili bilgi ve sorumluluğu nedir?