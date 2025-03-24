Haber takibi yapan BirGün muhabirleri polisler tarafından darp edildi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına karşı Saraçhane’de düzenlenen mitingde haber takibi yapan BirGün muhabirleri Ebru Çelik ve Deniz Güngör, gazeteci olduklarını bildirmelerine rağmen polis tarafından darp edildi. İki gazeteciye copla vuruldu, tekme atıldı.

Saraçhane'de İmamoğlu'nun tutuklanması ile ilgili yurttaşların yaptığı protestoyu takip eden Ebru Çelik, haber takibi sırasında gazeteci olduğunu söylemesine rağmen Saraçhane'de bir otelin önünde polisler taradından darp edildi. Önce yakın mesafeden biber gazına maruz bırakılan Çelik daha sonra yerde polisler tarafından tekmelendi. Yere düştüğünde ise gaz maskesi polis tarafından çıkarıldı ve yüzüne biber gazı sıkıldı.

Bir otele sığınan Çelik'in yüzünde ve vücudunda darp izleri bulunuyor.

Bir diğer BirGün muhabiri Deniz Güngör de defalarca basın mensubu oldığunu polislere iletmesine rağmen biber gazı sıkıldı ve plastik mermi ile vuruldu. Polisler tarafından tekmelenen Güngör, bir kahvahaneye girerek kendisini korumaya çalıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuzca tutuklanmasına karşı Saraçhane’de düzenlenen mitingde haber takibi yapan üyemiz BirGün muhabiri Ebru Çelik ve yine BirGün çalışanı Deniz Güngör polis tarafından tekmelendi, jopla şiddete maruz bırakıldı ve işkence edildi.



Türkiye'de… pic.twitter.com/H24dcUeU0S — DİSK Basın-İş (@diskbasinis) March 23, 2025

"GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR"

DİSK Basın-İş gazetecilere yapılan polis şiddetine tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuzca tutuklanmasına karşı Saraçhane’de düzenlenen mitingde haber takibi yapan üyemiz BirGün muhabiri Ebru Çelik ve yine BirGün çalışanı Deniz Güngör polis tarafından tekmelendi, jopla şiddete maruz bırakıldı ve işkence edildi. Türkiye'de halkın haber alma hakkı, iktidarın kararlarına göre, RTÜK, yargı ve kolluk kuvvetlerinin eliyle engelleniyor. Gazetecilere yönelik şiddeti kınıyoruz! Şiddet uygulayan tüm polisler hakkında derhal adli sürecin başlatılması için savcıları göreve davet ediyoruz! GAZETECİLİK SUÇ DEĞİLDİR!