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Haber takibi yapan gazeteci Yağız Barut gözaltına alındı

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi gazeteci Yağız Barut, haber takibi sırasında gözaltına alındı.

Medya
  • 25.03.2025 00:23
  • Giriş: 25.03.2025 00:23
  • Güncelleme: 25.03.2025 00:29
Haber takibi yapan gazeteci Yağız Barut gözaltına alındı
Birgün Ege

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi gazeteci Yağız Barut, Konak'ın Alsancak semtinde haber takibi sırasında gözaltına alındı.

İzmir Alsancak'ta gözaltı ve tutuklamalara karşı yurttaşlar eylemlerini sürdürüyor.

Bir grup öğrenci, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Lozan Meydanı'na doğru yürümek istedi. Çevik kuvvet ekipleri, öğrencilerinin yürüyüşüne engel oldu.

Koluk kuvveti, öğrencilere, TOMA'larla su ve biber gazı sıkarak gözaltı işlemi uygulandı.

Bu sırada haber takibi yapan gazeteci Yağız Barut, kolluk kuveti tarafından gözaltına alındı.

Alsancakta polis müdahalesi
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