Haber takibi yapan gazeteci Yağız Barut gözaltına alındı
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi gazeteci Yağız Barut, haber takibi sırasında gözaltına alındı.
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyesi gazeteci Yağız Barut, Konak'ın Alsancak semtinde haber takibi sırasında gözaltına alındı.
İzmir Alsancak'ta gözaltı ve tutuklamalara karşı yurttaşlar eylemlerini sürdürüyor.
Bir grup öğrenci, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nden Lozan Meydanı'na doğru yürümek istedi. Çevik kuvvet ekipleri, öğrencilerinin yürüyüşüne engel oldu.
Koluk kuvveti, öğrencilere, TOMA'larla su ve biber gazı sıkarak gözaltı işlemi uygulandı.
Bu sırada haber takibi yapan gazeteci Yağız Barut, kolluk kuveti tarafından gözaltına alındı.