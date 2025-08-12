Habercilik için imza kampanyası

Yiğit AYDIN

İsrail’in Gazze’deki işgali devam ederken, Filistin halkının yaşadıklarının tüm dünyaya anlatılması adına binin üzerinde medya çalışanı ‘Gazze’de Bağımsız Gazetecilik’ için imza kampanyası başlattı.

Filistin topraklarını işgal eden İsrail, Gazze’de gazetecileri hedef almaya ve onları öldürmeye devam ediyor. 7 Ekim 2023’ten bugüne Gazze’de görev yapan 200’den fazla gazeteci savaş sebebiyle hayatını kaybetti. Her şeye rağmen hayatta kalan ve haber takibi yapmak isteyen yabancı gazeteciler ise İsrail’in kısıtlamaları sebebiyle bölgeye giremiyor. Gazze’de gazetecilerin yaşadıkları karşısında medya çalışanları tarafından dünya genelinde imza kampanyası başlatıldı. Gazeteciler, savaş muhabirleri, foto muhabirler, yazarlar ve medya çalışanları kampanyaya katıldı.

‘HAKİKAT KARARTILIYOR’

Gazetemiz yazarı Doğan Tılıç'ın da imza verdiği “Gazze Misyonu” ismiyle başlatılan imza kampanyasının internet sitesinde “Bugün Gazze’de yaşananlar demokrasinin temel direklerinden biri olan basın özgürlüğünün aşınmasını gözler önüne seriyor. Savaş başladığından bugüne büyük çoğunluğu Filistinli olmak üzere Gazze’de görev yapan 200 gazeteci haber takibi sırasında öldürüldü. Yabancı gazeteciler ise İsrail’in koyduğu kısıtlamalar nedeniyle bölgeye giremiyor. Bu yalnızca insani bir karartma değil; halkın bilgi alma hakkını baltalayan bir bilgi karartmasıdır” denildi.

İmza kampanyasına destek çağrısında bulunan gazeteciler, “Dünyanın önde gelen gazetecileri tarafından hazırlanan bu dilekçe, acilen ve denetime tabi olmadan basına erişim sağlanması için güçlü bir çağrıdır. Gerçeği susturmaya yönelik artan girişimler karşısında, tanıklık etme ve dürüstlükle haber yapma yönündeki ortak görevimizi savunmaktadır” dedi.