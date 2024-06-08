Habere el koydular

Erzincan Cezaevi’nde, BirGün’ün sayfalarındaki haber ve fotoğraflara kesilerek el konulduğu ortaya çıktı. Haberler için “Hükümet itibarsızlaştırılıyor, gündem oluşturulmak isteniyor” gibi açıklamalar yapıldı.

Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü “Bu çağda bu kadar da olmaz” dedirten bir sansür skandalına imza attı. BirGün gazetesinin, mahpuslara bazı haberler ile sayfalarının kesilerek verildiği ortaya çıktı.

Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Eğitim Kurulu Başkanı N. T. başkanlığında toplanan kurul, BirGün’ün haberlerine “Mevcut hükümetin itibarsızlaştırdığını” iddiasıyla el koydu. Bu ve benzer gerekçelerle gazete mahpuslara ya hiç verilmedi ya da sayfalardaki haber ve fotoğraflar kesilerek mahpuslara teslim edildi. Kurumun aldığı bazı skandal kararlar şu şekilde:

• 10 Mart 2024 tarihli sayı: BirGün’ün 10 ve 11’inci sayfalarında haberler ve fotoğraflar ile “Hükümetin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı” iddia edildi. Ayrıca gazetede cezaevinden kaçanlara dair bir haberin yer aldığı, bu nedenle “Kurumun güvenliğinin tehlikeye düşebileceği” öne sürüldü. Bu gerekçelerle gazetenin 10 ve 11’inci sayfalarına kesilerek el konuldu.

‘GÜNDEM OLUŞTURMA’

• 30 Mart 2024: 1 ve 6’ncı sayfasındaki haberler ve fotoğraflar ile THKP-C üyesi Mahir Çayan ve arkadaşlarının 30 Mart 197’de öldürülmesiyle ilgili “gündem oluşturma çabası” yaratılmaya çalışıldığı iddia edildi. Haberlerin cezaevinde yatan hükümlü ve tutukluları olumsuz etkileyeceği öne sürülerek belirtilen sayfaların kesilerek mahpuslara verilmemesine karar verildi.

• 31 Mart 2024: Gazetenin 7 ve 9’uncu sayfalarında yine Mahir Çayan ile ilgili haberler olduğu tespit edildi. Belirtilen sayfaların kesilerek mahpuslara verilmemesine karar verildi.

• 19 Mart 2024 tarihli sayı: BirGün’ün 1’inci sayfasında “terör örgütü bayrağı” bulunduğu iddia edildi. Gazete sayfasındaki fotoğrafın kurum güvenliğini tehlikeye düşürebilecek bir durum olduğu iddia edilerek gazetenin 1’inci sayfasında bulunan fotoğrafın kesilerek el konulmasına karar verildi. Ancak cezaevi yönetiminin terör örgütü bayrağı dediği fotoğrafta ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iktidar temsilcilerinin önünde defalarca poz verdiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi bayrağı yer alıyordu.

‘HUZUR VE ASAYİŞİ BOZAR’

Öte yandan cezaevi yönetiminin, neredeyse içerisinde cezaevi kelimesi geçen her haberi sansürlediği ve sayfaları keserek mahpuslara verdiği anlaşıldı. BirGün’ün sansürlenen diğer haberleri ise şöyle:

• 14 Mayıs 2024: “7 kez tahliye erteleme karar Meclis’e taşındı” başlıklı haber kurum çalışanlarına karşı önyargı oluşturup cezaevinin huzur ve asayişini bozacağı iddiasıyla kesilerek mahpuslara verilmedi.

• 13 Nisan 2024: “Tahliyesi ikinci kez ertelendi, cezaevleri ve hasta tutsaklar ile tutukluya motivasyon olur diye kitabı verilmedi” başlıklı haberlere yine el konuldu.

• 9 Nisan 2024: “Cezaevinde şiddet ve işkence iddia” başlıklı habere el konuldu.

• 27 Mart 2023: “Cezaevinde şüpheli ölüm, gardiyan ‘sus işareti yaptı ve hasta tutuklulardan intikam alma çabası” başlıklı haberlere el konuldu.

• 6 Nisan 2023: “Depremde cezaevinde olmak” başlıklı habere el konulduğu belirtildi. Yine bu haber nedeniyle cezaevinde huzur ve asayişin bozulacağı öne sürüldü.

• 3 Nisan 2023: “Tutuklu 5 kardeşten 2’sinin tahliyesine iyi hal engeli” başlıklı haberin personel güvenliğini olumsuz etkileyeceği iddia edildi.

‘ÖN YARGI OLUŞTURUR’

• 30 Mart 2023: “Cezaevlerine infaz yakmalar ihlale dönüştü” başlıklı haberin mahpuslar ile cezaevi personeli arasında ilişkiyi olumsuz etkileyeceği iddia edildi.

• 21 Nisan 2023: “Cezaevinde aktivite isteyene din eğitimi” başlıklı haberin cezaevinde vaiz olarak çalışanlara önyargı oluşturacağı öne sürüldü.

• 21 Nisan 2023: “Mahkeme kararına rağmen tutukluların tahliyeleri engelleniyor” haberi için de “cezaevi kararlarına karşı önyargı oluşturacak” denildi.

‘HABER ASILSIZ’

• 11 Nisan 2023: “Hukuksuzluğun böylesi: Önce iyi hal sonra ret” haberiyle cezaevindeki huzurun bozulacağı iddia edildi. Hatta cezaevi yönetimi haberin asılsız olduğunu bile öne sürdü.

• 13 Nisan 2023: “Hasta tutuklunun tahliyesi 4’üncü kez ertelendi” başlıklı habere el konuldu.

• 14 Nisan 2023: “Cezaevinde Esat Oktay tehdidi” habere kurum içi asayişi bozup kurum güvenliğini tehlikeye düşüreceği iddiasıyla el konuldu.

• 21 Mayıs 2024: “Marmara Cezaevi sorun yumağı” haberine el konuldu.

• 31 Ağustos 2023: “Cezaevinde öldüren rapor!” başlıklı habere el konulduğu belirtildi.

• 27 Mayıs 2024: “Seslerini ölünce mi duyacaksınız” başlıklı habere de el konuldu.