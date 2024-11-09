‘Haberim yok’ savunması

Haber Merkezi

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran’ın failleri hakkında açılan davanın 1'inci duruşması ikinci gününde de sürdü. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklar Narin’in cansız bedenini taşıyan Nevzat Bahtiyar, ağabey Enes, anne Yüksel ve amca Salim Güran, adliyeye götürüldü.

Duruşmada ilk olarak tanık ağabey Baran Güran, mahkeme başkanının sorularını yanıtladı. Güran pek çok soruya "bilmediği" ve "duymadığı" şeklinde cevaplar verdi. Daha sonra söz alan eski Diyarbakır Barosu Başkanı Avukat Nahit Eren, Salim Güran'ın kendisine yönelik "sen neyin peşindesin" sözlerini hatırlatarak, "bir çocuğun hakkının peşinde olduğunu" söyledi. Eren'in konuşmaları Güran ailesinin bireyleri de "siyaset yapma" diyerek Eren'in konuşmalarına tepki gösterdi. "Yalan söylüyor" diyerek bağıran Güran ailesi üyeleri Eren'in salondan çıkarılmasını istedi. Mahkeme başkanı Eren'in direkt soru sorarak devam etmesini istedi. Eren'in sorduğu ikinci soruya sanık müdafiilerden itiraz geldi, mahkeme başkanı itirazı kabul etti. Duruşma Diyarbakır Barosu avukatlarının soruları ile devam etti.

ÇELİŞKİLİ BEYANLAR

Daha sonra Aile Bakanlığı avukatlarının "Narin'e sence ne oldu” sorusuna karşı Baran Güran, Nevzat Bahtiyar'ı göstererek "Onun kardeşimi götürdüğünü düşünüyorum" dedi. Çelişkili beyanları soran avukata cevap veren Güran'ın cevap verirken sürekli savunmaya geçme hali ise dikkat çekti.

Daha sonra Narin’in yengesi Maşallah Güran'ın dinlenmesine geçildi. Maşallah Güran, avukatların "Narin'i kim niye öldürmüş olabilir?" sorusuna "Köyden biri olacağını düşünmedik" dedi. "Nevzat öldürmüş olabilir mi?" sorusuna ise "Şüpheler onu gösteriyor" diye cevap verdi. Maşallah Güran'ın beyanlarında ailesini korumaya çalışması dikkat çekti. Duruşma sanık ve tanık ifadeleriyle devam etti.

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KÖY İMAMINA SORUŞTURMA

Narin’in köyünde de yeni gelişmeler yaşanıyor. Köyün imamı R.K. hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı idari soruşturma başlattı. İmam, gözaltına alınmış ve telefonunda müstehcen içerikli görüntüler bulunduğu iddia edilmişti.