Haberin haberi için ceza verildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’in adının geçtiği bir haber nedeniyle BirGün yöneticileri İbrahim Aydın, Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir’in yargılandığı davada karar çıktı. İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme, "Kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan Uğur Koç ve Yaşar Gökdemir’e 35 bin 400 TL para cezası, İbrahim Aydın’a ise 11 ay 20 gün hapis cezası verildi. Gökdemir hakkında verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakılırken üç isimde “terör örgütlerine hedef gösterme” suçlamasında beraat etti. Koç ve Gökdemir’in yurtdışına çıkış yasakları da kaldırıldı.

Duruşma sanıkların savunmasının alınmasıyla başlandı. Duruşmada savunmasını yapan birgun.net Yayın Koordinatörü Uğur Koç, “Savcılık mütalaasında sadece sözkonusu haberin X paylaşımını yaptığım ifade edilmiş. Savcılığın ifadelerimi detaylı okumadığı açıktır. İddianameye baktığımızda haberde karşı tarafı küçültücü ifadeler kullandığı aktarılıyor. Bu suçlamayı hangi somut delile dayanarak gösterdiler bilemiyoruz. Akın Gürlek kamu görevini icra etmektedir bu kararların sonuçları eleştirilebilir. Bunun bir suç olduğunu düşünmüyorum. Aynı içeriği Sabah yaparsa haber, BirGün yapınca suç olamaz" dedi.

DAVA SABAH’A DEĞİL BİRGÜN’E AÇILDI

birgun.net’in eski Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Yaşar Gökdemir ise savunmasında BirGün’de yayımlanan haberin Sabah’ın haberi olduğuna dikkat çekti. Gökdemir, “BirGün’ün haberinde iki ekleme var. Biri tırnak içinde yer alan ‘seyyar giyotin’ ifadesi, diğeri ise ‘Akın Gürlek kimdir?’ kısmı. ‘Seyyar giyotin’ sözü BirGün’ün tanımı değil, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ifadesidir. Biz şubat ayında gözaltına alındıktan sonra Sayın Özel bir konuşmasında ‘Sözkonusu haberde kullanılan ‘seyyar giyotin’ ifadesi benimdir’ demiştir. Hakkımda atılı suçlamaları kabul etmiyor, beraatımı istiyorum” ifadelerini kullandı.

BirGün Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Aydın ise ilk defa bir haber nedeniyle ağır ceza mahkemesinde yargılandıklarına dikkat çekti. Aydın, savunmasında şunları kaydetti: "Sayın Akın Gürlek’in bu davayı bu mahkemede açması bir tehdit, bir uyarı diye düşünüyorum. Akın Gürlek siyasi bir isim olarak biliniyor. Sabah Gazetesi’nin bizzat ziyaret sonrası haberleştirdiği haberi haberleştirmekten yargılanmayı şaşırtıcı buluyoruz ve beraatımızı istiyoruz."

‘YARGILAMADA CİDDİ HATALAR VAR’

Savunmaların ardından söz alan avukat Ali Deniz Ceylan, şunları kaydetti: "Bu yargılamada çok ciddi hatalar var. Bu davada cezai sorumluluk meselesini tartışmamız gerekir. Ben hayatımda böyle bir iddianame görmedim. Bu aynı zamanda vicdanı bir sorumluluktur. Hem iştirakten hem basın kanununda ceza istenemez. Sayın mahkemenin karar verirken bunun açıklamasını yapmasını ben talep ediyorum. Bu keyfi ve sandıkların aleyhine bir uygulamadır. Böyle bir ceza yargılaması olamaz."

‘KİMLİKLERE GÖRE Mİ YARGILAMA YAPILIYOR’

Hâkim, Avukat Tolgay Güvercin’e savunmasında tekrara düşmemesi konusunda uyardı. Avukat Güvercin, “Müvekkilim Uğur Koç kolluk, savcılık ifadesinde hâkimlik sorgusunda ve bu duruşmanın ilk celsesinde bu haberi kendisinin yaptığını söyledi. Ancak savcı mütalaasında Koç’un X paylaşımını yaptığını söylüyor. Bu nedenle tekrara düşüyoruz” ifadelerini kullandı.

Güvercin savunmasında şunları söyledi: "Sabah gazetesi ‘Terör örgütlerinin korkulu rüyası Akın Gürlek’e ziyaret’ başlıklı haber yaptı. Bununla ilgili birçok haber var ve bunların hiçbirine soruşturma açılmadı. Ama bu haberin haberini yapan kişiler burada yargılanıyor. Bir olayın suça dönüşmesi, bunu yapanların kimliğine göre mi şekilleniyor?" diye sordu.

∗∗∗

MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜ HİÇE SAYILAMAZ

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünden Erol Önderoğlu gazetecilerin yargılandığı davalara tepki gösterdi. Önderoğlu şöyle konuştu: "Son iki günde BirGün’den Uğur Koç, Yaşar Gökdemir ve İbrahim Aydın ile T24’ten Asuman Aranca’nın mahkûm edilmesi, ister atanmış isterse seçilmiş olsun muktedirlerin her türlü eleştiriye karşı yargı tarafından korumaya alındığına işaret ediyor. Kimse temel eleştiri haklarıyla birlikte medya özgürlüğü hiçe sayamaz!”